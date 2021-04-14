Vaka Sayısı En Çok Artan İller Belli Oldu

Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayısı en çok azalan illeri ve vaka sayısı en çok artan şehirleri duyurdu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Kırklareli

Çanakkale

Bayburt

İstanbul

Tekirdağ

Ülkemizde mart ayından itibaren yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemi başladı. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor ya da sıkılaştırılıyor.

Yeni dönemde kentlerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlendi. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşuyor. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. Bu sebepten ötürü illerdeki vaka sayısı, COVID-19 tedbirleri konusunda oldukça büyük bir rol oynuyor.

Yerinde karar dönemiyle birlikte tedbirler hafifletildi. Bununla birlikte çok sayıda vatandaş maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymuyor. Bunun sonucunda ise vaka sayılarında ciddi artış yaşanmaya başlandı. Özellikle son günlerde günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı. Örneğin 13 Nisan tarihinde bu sayı 59 bin 187 olarak açıklandı. Hasta sayısında da ciddi yükseliş devam ediyor.

Vaka Sayısı En Çok Azalan İller

Samsun

Ardahan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiov — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021

Ülkemizde Uygulanan Koronavirüs Aşıları Nasıl Takip Edilir?