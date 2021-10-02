Vaka Sayısı En Çok Artan Şehirler Açıklandı!

18-24 Eylül tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan şehirler belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan Şehirler Listesi Paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 18-24 Eylül tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Zonguldak

Kırşehir

Düzce

Bursa

Bolu

Kars

Bartın

Kütahya

Kocaeli

Bilecik

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "COVID-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik’te de %75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 19’a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" sözlerine yer verdi.

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez. pic.twitter.com/q52AsFO95v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

Hastaneye Yatmayı Önlemede En İyi Aşı Belli Oldu

Araştırmacılar, 2021 yılının mart ayından ağustos ayının ortasına kadar 18 eyaletteki 21 hastanede 3.600'den fazla hastanın verilerini inceledi. Yapılan araştırma, Moderna aşının hastaneye yatmayı önlemede en iyi COVID-19 aşısı olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının hastaneye yatmayı önleme oranı yüzde 93 seviyesinde. BioNTech aşısının hastaneye yatmayı önleme oranının yüzde 88 olduğu ortaya çıktı. Johnson&Johnson aşısının koruma oranının ise yüzde 71 olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olsa da söz konusu koronavirüs aşılarının hastaneye yatmaya karşı oldukça etkili olduğunu açıkladı. Uzmanlar, Moderna aşısının etkinliğinin daha uzun süre olmasının nedenleri arasında daha yüksek mRNA içeriği, aşılanan insanların arasındaki farklılıklar ve iki doz arasındaki farklılıkların yer aldığını ileri sürdü.