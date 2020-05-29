Vaka Sayısı Ne Zaman Tek Hanelere İnecek? İşte Açıklama

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilişkili vaka sayısında düzenli bir düşüş eğilimi görmeye başladık ve bu doğrultuda kontrollü normal hayat için adımlar atılmaya devam ediyor. Peki ama gerçekten düşüşleri ne zaman görmeye başlayacağız ve vaka sayısı ne zaman tek hanelere inecek? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

Vaka Sayısı Ne Zaman Düşecek?

Birkaç haftadır yaşanan düşüşü değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada "Salgınlardaki vaka sayıları azalırken dimdik bir azalma döneminden sonra, dağın eteği gibi bir dirençle karşılaşılır ve azalma hızı biraz yavaşlar. Bu daha sağlıklı bir yavaşlamadır. Hızla sıfırlara inerse ‘biz bazı vakaları atlıyor olabiliriz’ anlamına gelir. Dolayısıyla bunun aşağı yukarı 4-6 hafta civarında olabileceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi tarafından yayınlanan ve salgının ülkemizde 8 Eylül tarihinde biteceğini öngören rapor hakkında bazı detaylara değinen Ceyhan, konu hakkında aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Daha önce de böyle bir şey yayımlandı. Bu aslında Singapur Üniversitesi’nin yayını değil. Singapur Üniversitesi’nden bir kişinin kendi bir modelleme yaparak ülkelere göre yaptığı bir tahmin. İlk yaptıkları tahminlerin neredeyse hiçbiri tutmadı. Onların tahminlerine bakarsanız Türkiye’de çoktan bitmişti. Hatta sadece bizde değil birçok ülkede çoktan bitmişti bu iş. Ama henüz biten hiçbir ülke olmadı. Ben bunu yapanın bizden daha iyi modelleme yaptığı düşüncesinde değilim. Akademik kariyerini de bilmiyorum. Belki kariyeri bizlerden çok daha düşük birinin yaptıklarının dikkate alınmasını bizler farklı hesaplar yaparken çok doğru bulmuyorum."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce vaka sayısındaki gerçek düşüşleri ne zaman görmeye başlayacağız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.