BTC

ETH

XRP

EOS

NEO

  1. Tamindir
  2. haber
  3. Bilim
  4. Fahrettin Koca Açıkladı: Vakaların ve Ölümlerin Yarısı Bu Şehirde

Fahrettin Koca Açıkladı: Vakaların ve Ölümlerin Yarısı Bu Şehirde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden salgın boyunca vakaların ve ölümlerin yarısının hangi şehirde olduğunu açıkladı.

vakalarin-ve-olumlerin-yarisi-bu-sehirde
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında verileri paylaşmaya devam ediyor. En çok vakaların ve ölümlerin görüldüğü şehir açıklandı. İşte salgın boyunca en çok vaka ve ölümün görüldüğü il.

Rastgele Tarama Sonuçları Açıklandı: Ülkemizdeki Oranlar Nasıl? TEKNOLOJİ Rastgele Tarama Sonuçları Açıklandı: Ülkemizdeki Oranlar Nasıl?

En Çok Vaka Hangi Şehirde? Fahrettin Koca Duyurdu

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Koronavirüste Son Durum

23 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 223.315 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.563'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.251, toplam entübe hasta sayısının ise 378 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 206.365 olarak açıklandı.

Aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: koronavirüs

YORUMLAR