Fahrettin Koca Açıkladı: Vakaların ve Ölümlerin Yarısı Bu Şehirde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında verileri paylaşmaya devam ediyor. En çok vakaların ve ölümlerin görüldüğü şehir açıklandı. İşte salgın boyunca en çok vaka ve ölümün görüldüğü il.

En Çok Vaka Hangi Şehirde? Fahrettin Koca Duyurdu

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

Koronavirüste Son Durum

23 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 223.315 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.563'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.251, toplam entübe hasta sayısının ise 378 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 206.365 olarak açıklandı.

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6Ho4gsUu2U — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2020

Aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.