Popüler Hayatta Kalma Oyunu İçin Kritik Açıklama! Geri Sayım Başladı

En popüler açık dünya hayatta kalma oyunlarından Valheim, yakında PlayStation oyuncularına sunulacak. PC ve Xbox’ta yakaladığı büyük başarıyı şimdi de Sony’nin yeni nesil konsoluna taşıyacak olan oyun için geri sayım başladı. Peki Valheim ne zaman PS5’e çıkacak? Geliştirici şirket açıkladı. İşte ayrıntılar...

Valheim 2026’da PS5’e Geliyor

İskandinav mitolojisinden ilham alan ve hâlen erken erişimde olan Valheim, 2026 yılında PlayStation 5 için çıkış yapacak. Geliştirici Iron Gate PS5 sürümünü duyurdu ancak portlama sürecini üstlenmeyecek. Bu görev Piktiv adlı stüdyoya devredilecek. Böylece Iron Gate, oyunun geliştirme sürecine ve yeni güncellemelerine daha fazla yoğunlaşabilecek.

Yeni sürümün içerik bakımından PC ve Xbox versiyonlarıyla tamamen aynı olacağı ifade ediliyor. Ayrıca çapraz platform desteği sayesinde PS5 kullanıcıları, farklı platformlardaki oyuncularla birlikte sorunsuz şekilde oynayabilecek.

Valheim, 2021’de erken erişimle piyasaya sürülmüş ve detaylı inşa sistemleriyle kısa sürede övgü toplamıştı. Pandemi döneminde hızla büyüyen oyuncu kitlesi sayesinde Minecraft ve Ark gibi türün önde gelen yapımlarıyla kıyaslanır hâle geldi. Önce PC’de, ardından 2023’te Xbox One ve Xbox Series X’te çıkış yapan oyun, şimdi de PlayStation 5’e gelerek kitlesini daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Iron Gate, oyunu erken erişimden çıkaracak güncelleme için yoğun mesai harcıyor. Bu güncellemenin önümüzdeki sene yayınlanması bekleniyor. Görünen o ki 2026, Valheim için oldukça önemli bir sene olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.