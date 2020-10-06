Validen Açıklama: Koronavirüs Vakaları Kontrol Altına Alınamıyor

Yeni tip koroanvirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürüyor ve günlük vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs vakaları ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. COVID-19 vakalarının kontrol altına alınamadığını belirten Vali Ümit, aile ziyaretlerinin durdurulması gerektiğini ifade etti. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Vakaları Kontrol Altına Alınmazsa Ne Olur?

COVID-19 vakalarının kontrol altına alınamadığını belirten Bolu Valisi Ümit, "İlimizdeki koronavirüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Onun için gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz" dedi.

Vali Ümit, "Dün amirlerle toplantı yaptık, bugün herkesle beraber bir toplantı yapacağız. Olayın önemini anlatacağız. Yani bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli, bu olay ciddi. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor. Bizim bu virüsü kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Ahmet Ümit, "En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmalıyız. Aile ziyaretlerini kastediyorum. Aileler birbirini ziyaret etmeyi bir süre durdurmalı. Telefonlarla görüşelim. Birbirimize dua edelim, empati yapalım ama birbirimizle bir araya gelmeyelim. Ekonomik hayatın, üretimin ve eğitimin etkilenmemesi lazım. Kısacası kimsenin etkilenmemesi lazım. Onun için de ne kadar tedbire uyarsak o kadar başarılı oluruz. Unutmayalım tedbirler, virüsten daha güçlüdür" diye konuştu.

İl genelinde koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde devam etmesi halinde daha ağır tedbirler alınacağını ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Eğer kontrol altına alınmazsa kesinlikle tedbirleri daha fazla artıracağız; ama toplum hayatı, devlet hayatı, millet hayatı, bireysel hayat bir şekilde devam ediyor. Bu hayatı etkilemeyecek şekilde tedbirler almalıyız. Önce sağlık. Sağlık eğer daha ağır tedbiri gerektiriyorsa evet daha ağır tedbir alınacaktır" ifadelrini kullandı.