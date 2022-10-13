VALORANT'ın Arayüzü Baştan Aşağı Yenileniyor

Riot Games'in geliştirdiği VALORANT'ın oyunun beta döneminden bu yana arayüzü neredeyse aynı kalmıştı. Nispeten ufak çaplı değişiklikler yapılsa da arayüz tasarımının genel hâli her zaman aynıydı. Riot Games, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte 5.08 güncellemesiyle VALORANT arayüzünün yenileneceğini duyurdu.

Yayınladıkları blog gönderisiyle yeni güncellemeyi detaylandıran ekip, arayüz değişikliğinin en temel nedeni olarak daha tutarlı görünüm ve işlevsellik sağlama imkânı gerektiğini belirtti. Ekip arayüz değişikliğindeki nihai hedeflerini şöyle sıralıyor:

Temel oyun akışına ilişkin fırsat yaratabilecek alanları incelemek

Tasarım tercihlerimizde tutarlılığı arttırmak

Oyun motorunda geliştirmeler yapmak

İstemcimizin belkemiğini belirlemek ve birden çok platformla uyumlu gezinme seçenekleri üzerinde durmak

Önemli varsayımlarımızı sınamak amacıyla geniş kapsamlı keşifler gerçekleştirmek

VALORANT'ın mevcut tarzını ve estetiğini bir üst seviyeye çıkarmak

5.03 yamasıyla ajan seçim ekranındaki değişiklikleri oyuncularla buluşturan Riot ekibi, o dönemden beri yeni arayüz değişikliği üzerinde çalışmaya başladıklarını vurguluyor.

Yeni MVP Ekranı

Oyunu ve görsel pazarlama kimliklerini tek bir çatı altında birleştirmek adına görsel açıdan zengin, canlı ve yeni arayüzler oluşturma hedefleri doğrultusunda paylaşmak istedikleri ilk güncelleme yeni MVP ekranı hakkında. Yeni MVP ekranı artık kontrastı daha bol ve böylelikle istatistiklerin daha belirgin olduğu bir ekranı oyunculara sunacak.

Yeni Lobi Ekranı

Yeni lobi ekranında da ekip kontrası artırarak, oyuncuların sahip olduğu oyuncu kartları ve unvanları daha net bir şekilde sergileyebilmelerine olanak tanıyor.

Yeni Karşılaşma Öncesi Ekranı

Karşılaşma öncesi yükleme ekranının takımları daha net göstermesini istediğini belirten Riot ekibi, sancakların, oyuncu kartlarının ve kademe rozetlerinizin daha belirgin olmasını istediği için bu tasarımı seçtiğini vurguluyor.

Daha pek çok görsel yenilik ve arayüz değişikliği VALORANT'ın 5.08 yamasında oyuncularla buluşacak. Peki siz bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.