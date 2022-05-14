Valorant Dünya Şampiyonası Finali Türkiye'de Gerçekleştirilecek

2022 VALORANT Champions Tour'un son iki uluslararası etkinliğinin gerçekleşeceği şehirler belli oldu. İlk olarak her bölgenin Challenger II. Aşama etkinliklerinden en iyi takımlar sezonun ikinci Masters etkinliğine ev sahipliği yapacak olan Kopenhag'da birbirleriyle karşılaşacak. 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvada VCT puanları, ödüller ve zafer için yarışan toplamda on iki takım yer alacak.

VALORANT Champions Tour'un 2022 sezonu ise İstanbul'da noktalanacak. Champions, bilmeyenler için dünyanın en iyi on altı takımının VALORANT Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edeceği yıl sonu final etkinliği.

Valorant Dünya Şampiyonası Finali Ne Zaman Olacak?

2-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte toplamda on altı takım mücadele edecek. Bunlar sezon boyunca elemeleri geçen on takım ve Ağustos ayında oynanacak Son Şans Elemelerini geçen altı takımdan oluşacak.

Riot Games’ten yapılan açıklama ise şu şekilde: