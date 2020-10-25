Valorant Herkese Açık Test Sunucusu Çok Yakında Geliyor!

Riot Games'in FPS (First Person Shooter) türünde geliştirdiği ilk video oyunu olan Valorant herkese açık test sunucusuna sahip olacak. Herkese açık test sunucusunun çok yakında Riot Games’in popüler FPS oyununa gelmesi bekleniyor.

Valorant Herkese Açık Test Sunucusu Ne Zaman Gelecek?

Riot Games firmasının son zamanlarda en çok ilgi çeken video oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Valorant, şirketin geliştirdiği ilk FPS video oyunu olma özelliğine sahip. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Valorant, oynaması ücretsiz olarak 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak sunuldu. PC’de yer alan video oyunu kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Büyük bir başarının altına imza atan Valorant herkese açık test sunucusuna sahip olacak.

Son zamanların en popüler FPS oyunlarından bir tanesi olan Valorant’ın geliştiricisi Riot Games, resmi web sitesi üzerinden oyunculardan gelen soruları yanıtladığı “Ask Valorant” isimli bir seri yayımladı. Ask Valorant serisinde bir oyuncu geliştirici ekibe video oyununa herkese açık bir test sunucusunun eklenip eklenmeyeceği ile ilgili bir soru sordu. Söz konusu soruyu yanıtlayan geliştirici ekip, test sunucusunun 2021 yılının ilk yarısında oyuncuların kullanımına açılacağını belirtti. Peki, Valorant herkese açık test sunucusu ne işe yarayacak?

Riot Games’in en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Valorant’a gelecek olan test sunucusu sayesinde oyuncular, video oyununa gelecek güncellemeleri yayımlanmadan önce test edebilecek. Herkese açık test sunucusu, oyun resmi olarak sunulduğundan beri en çok talep edilen özelliklerden bir tanesiydi. Riot Games tarafından yapılan açıklamada, test sunucusunun çok yakında oyuna ekleneceğini duymak oyuncular açısından oldukça heyecan verici.

Test sunucuları, çevrim içi odaklı bir video oyununda yeni özellikler sunmanın ve oyun üzerinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikleri dengeli hale getirmenin harika bir yoludur. Çevrim içi odaklı oyunlarda yayımlanan güncelleme ile beraber bazen bir karakter çok güçlü hale gelebiliyor veya oyuna eklenecek olan karakter çok güçlü olabiliyor. Bu sebepten ötürü güncelleme yayımlanmadan önce oyunda yapılacak olan değişiklik ilk olarak test sunucularında test ediliyor. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra normal sunuculara ekleniyor.