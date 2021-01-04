Valorant Karakteri Yoru Hakkında Yeni Detaylar Sızdırıldı

Oyuncular arasındaki popülaritesini zaman geçtikçe arttıran Valorant için yeni karakter ufukta göründü. Yapılan yeni paylaşım ile Valorant karakteri Yoru hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre rakip oyuncuların başları epey ağrıyacak. Detaylar haberimizde.

League of Legends ile tanınan Riot Games, aşina olduğumuz türün dışına çıkarak Valorant ile karşımıza çıkmıştı. Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan ücretsiz çok oyunculu taktiksel FPS oyunu, 2 Haziran 2020 tarihinde PC için yayınlanmıştı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler hale gelen Valorant, içerik anlamında da sürekli olarak destek görmeye devam ediyor. Bu bağlamda, son olarak Skye oyuncular ile buluşmuştu. Görünüşe göre sıradaki oynanabilir karakter ile buluşacağımız zaman da yavaş yavaş yaklaşıyor.

Valorant Karakteri Yoru Ne Gibi Yetenekler ile Geliyor?

Yeni karakterimizin adı Yoru olacak. Aslında kendisiyle ilgili detaylar bir süredir sızdırılıyordu. İlk ipucunu ise Icebox haritası ile görmüştük. Dün ise Valorant News Twitter hesabı üzerinden ilk oynanış videosu karşımıza çıktı. Rusça olan bu videonun eş zamanlı olarak Reddit üzerinden İngilizce olarak açıklamasının yapılması ile merak edilen birtakım detayları da öğrenme fırsatımız oldu.

The #VALORANT abilities, which appear in Russian in the leaked video, have been translated by /u/kuroi_kaze on Reddit 👇 pic.twitter.com/Ccbwx84BuP — Valorant News (@ValorantUpdates) January 3, 2021

Paylaşımda yer alan videoda oyuncular, bu karakteri talim alanında denemişler ve bu sayede Yoru’nun ne gibi yeteneklerinin olduğuna dair genel bir bilgi sahibi de olabiliyoruz ve eğer gösterilenler gerçek çıkarsa, bu karakteri kullanan bir oyuncunun rakiplerinin başları epey bir ağrıyacakmış gibi görünüyor.

Karakterimizin Z, X, C ve Q (Ulti) olmak üzere dört farklı yeteneği olacak. Z ile ayak sesi oluşturabileceksiniz. Bir noktaya yerleştirdikten sonra tetikleyebiliyorsunuz. Bu ayak sesleri aynı zamanda portal içerisinden geçebiliyor ve netice olarak platform sesi çıkartıyor. X, göz kamaştırıcı ekipman atabilmek. Herhangi bir yüzeye temas etmesi durumunda etkin hale geliyor. C ise portal oluşturmaya olanak sağlıyor. Dahası ise bu portal sayesinde kendinizi istediğiniz yere ışınlayabildiğiniz gibi bir önceki noktaya geri dönebiliyorsunuz da. Q (Ulti) ise sizi düşmanlarınıza karşı görünmez ve kurşun geçirmez hale getiriyor. Ne var ki ateş aldığınızda veya siz ateş ettiğinizde Ulti etkisiz hale geliyor.

Şu an için Yoru’nun ne zaman Valorant oyuncularının beğenisine sunulacağı belirsiz ama yetenekleri ile oldukça havalı görünen bu karakter için fazla beklemeyecek olabiliriz. Yine de gelişmeleri takip edecek ve yeni gelecek olan detayları sizlere aktaracağız.