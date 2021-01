Valorant Karakteri Yoru Hakkında Yeni Detaylar Sızdırıldı

Oyuncular arasındaki popülaritesini zaman geçtikçe arttıran Valorant için yeni karakter ufukta göründü. Yapılan yeni paylaşım ile Valorant karakteri Yoru hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre rakip oyuncuların başları epey ağrıyacak. Detaylar haberimizde.

League of Legends ile tanınan Riot Games, aşina olduğumuz türün dışına çıkarak Valorant ile karşımıza çıkmıştı. Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan ücretsiz çok oyunculu taktiksel FPS oyunu, 2 Haziran 2020 tarihinde PC için yayınlanmıştı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler hale gelen Valorant, içerik anlamında da sürekli olarak destek görmeye devam ediyor. Bu bağlamda, son olarak Skye oyuncular ile buluşmuştu. Görünüşe göre sıradaki oynanabilir karakter ile buluşacağımız zaman da yavaş yavaş yaklaşıyor.

Yeni karakterimizin adı Yoru olacak. Aslında kendisiyle ilgili detaylar bir süredir sızdırılıyordu. İlk ipucunu ise Icebox haritası ile görmüştük. Dün ise Valorant News Twitter hesabı üzerinden ilk oynanış videosu karşımıza çıktı. Rusça olan bu videonun eş zamanlı olarak Reddit üzerinden İngilizce olarak açıklamasının yapılması ile merak edilen birtakım detayları da öğrenme fırsatımız oldu.

The #VALORANT abilities, which appear in Russian in the leaked video, have been translated by /u/kuroi_kaze on Reddit 👇 pic.twitter.com/Ccbwx84BuP