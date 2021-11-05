Valorant ve League of Legends Epic Games Store'a Eklendi

Valorant ve League of Legends Epic Games Store'a geldi. Riot Games'in iki popüler video oyununun yanı sıra Runeterra ve Teamfight Tactic isimli yapımlar da Epic Games'in dijital oyun mağazasına eklendi.

Valorant ve League of Legends Epic Games Store'da Nasıl İndirilir?

Epic Games, League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra ve Valorant isimli popüler video oyunlarının dijital oyun mağazasına eklendiğini duyurdu. Söz konusu yapımları dijital oyun mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dijital oyun mağazasına eklenen Riot Games'in başarılı yapımlarını oynayabilmek için yeni Riot İstemcisine gerek duyuluyor. Oynaması ücretsiz olan oyunlardan bir tanesi indirildiği takdirde yeni istemcinin kurulacağı ve bu oyunlara doğrudan erişimin sağlanacağı belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre eski oyuncular mevcut hesaplarına giriş yapmaya ve mevcut arkadaş listelerini kullanmaya devam edebilecek. Yeni Riot İstemcisi bu ayın başında dünya genelinde tüm oyuncuların kullanımına sunuldu.

Epic Games Store'un Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Yöneticisi Steve Allison, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Allison, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Riot Games dünyanın en iyi geliştiricilerinden biri ve çığır açan pek çok eğlence serisinin de yaratıcısı". "Bizimle iş birliği yapmayı seçerek oyunlarını Epic Games Store aracılığıyla milyonlarca yeni oyuncuya sunmalarından dolayı çok heyecanlıyız."

Valorant'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 / AMD Athlon 200GE

Bellek: 4 GB

Ekan Kartı: Intel HD 4000 / Radeon R5 200

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8

Valorant'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i3-4150 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GT 730 / Radeon R7 240

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

League of Legends (LoL) Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD A6-3650

Bellek: 2 GB

Ekan Kartı: GeForce 9600GT / AMD HD 6570 / Intel HD 4600

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

Depolama Alanı: 16 GB HDD

League of Legends (LoL) Önerilen Sistem Gereksinimleri