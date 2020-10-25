Valorant Mobil Sürümü Sanılandan Daha Erken Gelebilir!

Valorant mobil sürümü zannedildiğinden daha erken gelebilir. Riot Games'in çıktığı günden bugüne kadar büyük bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen first person shooter (birinci şahıs nişancı) türündeki video oyununun oyun konsollarında testlerinin sürdürdüğüne dair bir açıklama yapılmıştı ancak o zamandan bu zamana kadar oyunun konsol sürümüne ilişkin herhangi bir açıklama paylaşılmamıştı. Konsol oyuncuları bu duruma üzülse de mobil oyuncuları sevindirecek gelişmeler var.

Valorant Mobil Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Oyunu Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonundan oynamak isteyen oyuncular, uzunca bir zamandır video oyununun mobil platformlara gelmesini bekliyor. Veri madencilerinin Valorant'ın son yamasında elde ettiği bilgilere göre video oyunu sanılandan çok daha erken bir sürede mobil platformlara gelebilir.

Valorant'ın piyasaya sürülmesinden üzerinden tam olarak bir yıl bile geçmemiş olsa da e-sporda en popüler video oyunlarından biri haline geldi. Oyun şu an yalnızca bilgisayarda oynanabiliyor ancak oyuna gelen son güncellemenin kodlarında yer alan "iPhone X" ve "iPhone XS" gibi terimler video oyununun çok yakın bir tarihte mobil platformlara gelme ihtimalinin güçlenmesine yol açtı. Güncellemenin kodlarında yer alan bu terimler, Riot Games'in oyunu mobil platformlarda test ettiğine yönelik iddiaları doğruluyormuş gibi görünüyor.

Valorant Express'teki veri madencileri, geçtiğimiz günlerde bu ayın başında video oyununa gelen güncellemenin kodlarına göz atmış ve oyundaki en güçlü silahın zayıflatıldığını gösteren kodları keşfetmişti. Kısa sürede büyük bir başarının altına imza atan oyunun arkasındaki isim Riot Games, veri madencilerine göre bu yamada bazı iOS cihazlarını desteklemek için oyun içi bazı ayarlamalar yaptı.

Oyunun mobil platformlarına çıkacağına yönelik tahminler doğru ise Riot Games'in video oyununu Android kullanıcıları için piyasaya sürmeden önce iOS kullanıcıları için piyasaya sürme ihtimali oldukça yüksek çünkü oyunun güncelleme kodlarına bakıldığında yalnızca iOS cihazlarına ilişkin terimler görülüyor. Veri madencileri, Android cihazlarına ilişkin herhangi bir kod bulamadı.

Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasının ardından oyuncular artık bağımlılık yapabilecek kapasitede mobil oyunlara yönelim gösterdiği bugünlerde Riot Games buna yönelik bir hamle yaparsa Valorant mobil sürümü muhtemelen indirme sayısı açısından büyük bir rekorun altına imza atacaktır. Peki, siz Valorant'ın mobil versiyonunun geleceğini güçlendiren bu kodlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.