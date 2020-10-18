League of Legends gibi dünya genelinde popüler video oyunlarının arkasında yer alan isim Riot Games, oyunculara daha fazla oturum açma seçeneği sunmak için kolları sıvadı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Valorant oturum açma seçenekleri genişletiliyor. Valorant oyuncuları artık sadece bir oturum açma seçeneği ile sınırlı kalmayacak, oturum açmak için ana yöntemin haricinde başvurabileceği başka yöntemler de olacak.

Valorant Oturum Açma Seçenekleri Arttırılıyor!

Yakın bir zamanda çıkan video oyunlarından Valorant, geliştirici şirket tarafından yapılan açıklamaya göre oturum açmak isteyen oyunculara yeni seçenekler sunmaya hazırlanıyor. Valorant'taki oyuncuların artık oturum açmak için birden fazla seçeneği olacak. Oyunun oturum açma kısmına eklenecek yeni seçeneklerin oturum açma süresini çok daha azaltması bekleniliyor. Riot Games'in yaptığı açıklamaya göre oyuna toplamda 3 yeni oturum açma seçeneği eklenecek.

Valorant oturum açma seçenekleri sırası ile şu şekilde olacak:

• Facebook İle Oturum Açma

• Google İle Oturum Açma

• Apple İle Oturum Açma

Facebook ve Google ile oturum açmak masaüstü, Android ve iOS platformlarında kullanılabilirken Apple ile oturum açmak yalnızca masaüstü ve iOS platformları ile sınırlı olacak. Riot'a göre "Google ile oturum açma" seçeneği başlangıçta yalnızca bazı oyuncular tarafından kullanılabilecek. Apple ve Facebook ile oturum açma seçenekleri ise oyuna 29 Ekim'de eklenecek. Oyuna eklenecek üç seçenek şu anda Hindistan bölgesinde test edilmeye devam ediyor.

Valorant Oturum Açma Seçenekleri Ne İşe Yarayacak?

Riot Games tarafından yapılan duyurunun hemen sonrasında oyuncuların kafasında Valorant'a eklenecek yeni oturum açma seçeneklerinin ne gibi bir faydasının olacağına dair soru işaretleri oluştu. Oyuncular tarafından en çok sorulan soruların arasında "Benim zaten bir Riot hesabım var. Birden fazla oturum açma seçeneğinin faydası ne olacak?" gibi sorular yer aldı.

Riot Games, oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini şu şekilde giderdi: "Bu, yeni oyuncular için oturum açmanın hızlı ve kolay bir yoludur ve bu yöntem deneyimli oyuncularımıza oturum açmak için daha fazla seçenek sunar."

Riot Games'in açıklamasına ek olarak birden fazla oturum açma seçeneğinin hesabınızın güvenliğini sağlamakta size çok faydası dokunabilir. Örneğin, oturum açma bilgilerinizi unutabilirsiniz. Bu gibi durumlarda alternatif oturum açma seçeneğiniz olduğu için hesabınıza kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin oturum açma bilgilerinizi unuttuğunuzu varsayalım. Facebook ile oturum açabilir ve oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.