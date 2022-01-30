VALORANT Yeni Raporlama Sistemi Alarmbot’u Tanıttı

Sevilen oyun VALORANT’ın oyuncuları, son zamanlarda özellikle oyunun raporlama sisteminin yetersiz olduğundan yakınıyordu. Sosyal medya platformundan bu konudaki taleplerini dile getiren oyuncuların, istekleri yerine ulaştı. Riot Games, yaptığı açıklamayla VALORANT için geliştirdikleri 'Alarmbot' raporlama sistemini Türkiye’de hayata geçireceklerini açıkladı.

VALORANT’tan yapılan açıklamada ‘Ayrımcılığın her türü, kutsal değerlere hakaret, suç olarak değerlendirilebilecek fiziksel şiddet tehditleri’ gibi unsurlar için asla tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Oyuncular Uzaklaştırma Cezası Alacak

Alarmbot raporlama sistemini kullanmak isteyen oyuncuların, karşılaştıkları sportmenlik dışı hareketleri ekran görüntüsü ve video kayıt alarak [email protected] adresine iletmesi gerekiyor. Ayrıca iletilen mesajlarda saat belirtilmesinin daha hızlı geri dönüş sağlayacağı da belirtildi.

Oyuncuların karşılaşmalarda gördükleri ve bazı dönemlerde Twitter üzerinde de tepki gösterdiği kötü oyuncu davranışlarına karşı getirilen bu raporlama sistemi, şu anda yalnızca Türkiye’de hayata geçirildi.

Buna ek olarak açıklamalarda alınacak cezalar hakkında da bilgilere yer verildi. Alarmbot sistemi ile incelenen hesapların kalıcı olarak uzaklaştırma, 7 gün uzaklaştırma ve 14 gün uzaklaştırma cezaları verileceği belirtildi. Ceza alan oyuncuların söz konusu davranışlarına devam etmesi halinde, hesaplarının kalıcı olarak uzaklaştırılacağı da eklendi.

Riot Games’in yaptığı açıklamaya şu şekilde:

‘Uygulama şimdilik sadece Türkiye’ye özel ve beklentimiz, kalıcı olmaması. Bunun sebebi ise yeni ve otomatik sistemler geldikçe, Alarmbot gibi çözümlere ihtiyaç kalmayacağını düşünmemiz. Bir yandan da bize ulaştırdığınız ve ceza alan tüm davranışlarda geçen sözleri ve kelimeleri, gelecek olan bu otomatik sistemleri beslemek için kullanacağız.’