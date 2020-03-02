Valorant: Riot Games'in FPS Oyununun İsmi Belli Oldu

Riot Games, yaptığı açıklamayla bugüne kadar Project A olarak bilinen rekabetçi FPS oyununun isminin Valorant olduğunu duyurdu. Rekabetçi, 5'e 5, Karakter Tabanlı Birinci Şahıs bilgisayar oyunu olan VALORANT, 2020 yazında dünya çapında pek çok ülkede ücretsiz olarak oynanabilecek açıklaması yapıldı.

League of Legends ile tanıdığımız Amerika Birleşik Devletleri merkezli oyun geliştiricisi Riot Games, 2008 yılından bu yana sadece MOBA oyunu ile ilgileniyordu. Geçtiğimiz yıl aldığı kararla farklı tarzlarda oyunlar geliştirme yoluan giden şirket, geçtiğimiz günlerde farklı tarzlarda hazırlanan yapımlarını piyasaya sürmeye başlamıştı.

Riot Games'in farklı oyun geliştiricileriyle birlikte yaptığı oyunlardan bir tanesinin rekabetçi FPS oyunu olduğu biliniyordu. Project A olarak bilinen oyun hakkında bugüne kadar kısıtlı bilgiler verilirken, beklenen resmi açıklama yapıldı.

Ünlü şirket gönderdiği basın bülteni ile FPS oyununun isminin Valorant olduğunu duyurdu. Yaz aylarında piyasaya sürüleceği bildirilen Valorant'ın ücretsiz olarak oynanabileceğini kaydeden şirket, oyun hakkında temel bilgileri de paylaştı.

Valorant nasıl bir oyun?

Riot'un FPS dünyasına ilk girişi olacak olan Valorant, rekabetçi temele oturacak. Yani karşımıza Counter-Strike: Global Offensive tarzı bir oyun çıkacak. 24 turluk mücadelelere sahne olacak olan FPS oyunu, oyuncuların yeteneklerine odaklanacak.

Taktiksel FPS olarak tanımlanabilecek Valorant, beşer oyuncudan iki takımı karşı karşıya getirecek. Oyuncular VALORANT'ta dünyanın farklı köşelerinden, savaşa hazır çeşitli ajanlardan oluşan doğa üstü bir ekip arasından seçimini yapacak. Her bir ajan, silah becerisini taktiksel bilgi ve stratejik destekle tamamlayarak oyuncuların farklı durumlara yaklaşımını etkileyecek özel yetenek setlerine sahip. Yetenekler, doğru atışı yapabilmeleri için oyunculara taktiksel fırsatlar sağlamaları için tasarlandı.

VALORANT Yönetici Yapımcısı Anna Donlon, oyunla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "VALORANT'ı geliştirirken hassas nişancılık, silah becerileri ve stratejik uygulama gibi rekabetçi taktiksel nişancılık oyunlarının temel değerlerini muhafaza etmek istedik. Silah becerilerini tamamlayan özgün karakter yetenekleri sayesinde geleneksel taktik nişancılık deneyimini bir adım ileri taşıdığımıza ve türe yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. VALORANT'ın çıkışıyla dünyanın her tarafındaki taktiksel FPS severlerle uzun soluklu bir birlikteliğe başlamayı umuyoruz."

VALORANT için en önemli iki konu yüksek duyarlılığı ve rekabet bütünlüğünü sağlamak olduğundan Riot Games oyuna eşi benzeri görülmemiş, sınıfının en iyi teknik arka plan desteğini sağlıyor. Buna ilk günden itibaren tüm oyuncular için ücretsiz 128-tick sunucular, keskin vuruşları işleyebilmesi için özel olarak üretilmiş bir ağ programlaması (netcode), sunucu yetkisi altındaki oyun mimarisi ve özel bir hile karşıtlığı (anti-cheat) sistemine sahip bir oyun deneyimi de dahil. VALORANT'ta oyuncuların beceri ve stratejileri, galibiyet ya da yenilgilerinin tek belirleyicisi olacak.

Oyuna dair detayları ise resmi internet sitesi olan www.playvalorant.com adresi üzerinden görebilirsiniz.