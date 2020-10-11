Valorant için yeni içerikler yolda. Riot Games tarafından resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuru ile Valorant üçüncü kısım yenilikleri detaylandırıldı. İşte o detaylar!

League of Legends gibi dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan oyun ile adını duyurmayı başarmış olan Riot Games şirketi, Haziran ayı içerisinde, ilk birinci kişi bakış açısı oyunu olan Valorant ile karşımıza çıkmıştı. Zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile hem yeni içerikler kazanmış hem de oyunculara sunulan deneyim ileri seviyelere taşınmıştı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde oyuna eklenecek olan yeni ajanı Skye ve Icebox haritasının tanıtımını yapan Riot Games, üçüncü kısmın 13 Ekim 2020 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Buna ek olarak, üçüncü kısmın başlaması ile oyuna eklenecek olan yeni içerikleri de detaylandırdı.

Valorant Üçüncü Kısım ile Neler Geliyor?

Resmi internet sayfası üzerinden verilen detaylara bakılırsa, kutuplarda bulunan terk edilmiş bir Kingdom araştırma merkezi olan Icebox haritası 13 Ekim 2020 tarihinde Derecesiz ve 27 Ekim 2020 tarihinde de Dereceli mod için oyuncuların beğenisine sunulacak. Aynı gün Skye ajanı da oyuncular ile buluşmasını gerçekleştirecek.

Riot Games yaptığı paylaşım ile üçüncü kısım savaş biletine dair detayları da sundu. 13 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak olan üçüncü kısmın savaş biletine yeni aşamalar eklenecek ve görev ilerlemesi daha hızlı açılan ödüller ile yenilenecek. Dahası ise Kardan Kanka uğuru, Radyan Tehlikesi oyuncu kartı ve Viper spreyi gibi ilginç içerikler açabilmeniz mümkün olacak. Eğer 3. Kısım Seçkin Savaş Bileti alırsanız, Altın Afet Vandal, Disko Topu uğuru ve Electro Bucky gibi daha başka Valorant içerikleri de açabilmeniz mümkün olacak. Aynı gün içerisinde yayınlanacak olan Anomali paketi ise adını veren ve Phantom, Sheriff, Spectre, Ares ve yakın mesafeli silahınızda kullanabileceğiniz bir silah kaplamaları sunacak.

Son olarak, Riot Games 13 Ekim 2020 tarihinde bir rekabet düzenlemesine de gidecek. Buna göre Kısım Kademesi Rozeti’nizi sıradaki Rekabetçi Kısım’da geliştirebileceksiniz. Dereceli sırasına girme koşulu üç kademeye düşürülecek olmasının yanı sıra tercih ettiğiniz sunucuyu seçebileceksiniz. Ayrıca ölümsüzlük ve üstü kademelerde artış ve azalma oyunun sonucuna göre belirlenecek.

Eğer henüz denemediyseniz, Valorant oyununu buradan ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.