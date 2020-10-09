Valorant Yeni Ajan Fragmanı Yayımlandı

Riot Games'in FPS (First Person Shooter) türünde geliştirdiği ilk video oyunu olan Valorant'a Skye isimli yeni ajan geliyor. Riot Games, son zamanların en çok ilgi çeken video oyunlarından bir tanesi olan Valorant'a gelecek yeni ajanı tanıttı. Valorant oyuncuları yayımlanan videolara yoğun ilgi gösterdi. Peki, Valorant'a Skye isimli yeni ajan ne zaman gelecek? Valorant yeni ajan ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Valorant Yeni Ajan Ne Zaman Gelecek?

Riot Games'in son zamanlarda en çok ilgi çeken video oyunlarından bir tanesi olan Valorant, şirketin geliştirdiği ilk FPS video oyunu olma özelliğine sahip. Riot Games tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olan Valorant, 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak sunuldu. PC platformunda yer alan video oyunu kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi. Büyük bir başarının altına imza atan Valorant, yeni gelen güncellemeler ile beraber oyuncuların oyun deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

League of Legends gibi dünya genelinde çok popüler olan video oyunları ile adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Riot Games, geçtiğimiz günlerde FPS türündeki ilk video oyununa gelecek haritanın tanıtım videosunu yayımlamıştı. Riot Games, bu kez Valorant yeni ajanın tanıtım videosunu paylaştı. 1 dakika 59 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni ajan hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, Valorant Skye ajanının yetenekleri neler?

2. sezon sürecinin tamamlanmak üzere olduğu Valorant, çok yakında 3. sezona geçecek. Üçüncü sezonda yeni ajan, harita ve silahlar eklenecek. Riot Games, üçüncü sezonda eklenecek yeni ajanın tanıtım videosunu yayımladı. 1 dakika 59 saniye uzunluğunda tanıtım videosunda Skye isimli yeni ajanın yeteneklerini görüyoruz.

Yayımlanan tanıtım videosunda Skye'ın takım arkadaşlarına yardım etmek için şahin ve tilki gibi hayvanları düşmanların üzerine gönderiyor. Skye, sahip olduğu yetenekler sayesinde takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor ve düşmanların yerini tespit edebiliyor. Oyun alanında oldukça işe yarayacak yeteneklere sahip olan Skye isimli ajan 27 Ekim tarihinde popüler video oyununa eklenecek.

Riot Games'in Valorant oyununa eklenecek yeni ajanın 1 dakika 59 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Son zamanların en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Valorant'ın yeni ajanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valorant yeni ajanı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.