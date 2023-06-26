Oyunculara Müjde: Valorant Yeni Ajanını Tanıttı

Son dönemin popüler oyunları arasında yer alan VALORANT, yeni güncelleme aldı. Riot Games’in en sevilen oyunları arasında yer alan Valorant, FPS dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Deadlock adında yeni bir ajanı duyuran oyun yeniliklerine devam ediyor.

Valorant Bir Yeni Oyuncuyu Daha Sahaya Sürdü

Bugün yapılan açıklama da yeni ajanı Deadlock’u tanıtan FPS tabanlı oyun, rekabeti artırmayı planlıyor. Riot Games, resmi YouTube kanalında yayınladığı kısa video ile yeni ajanı Deadlock’u tanıttı. Ajan, bünyesinde barındırdığı yetenekler ile oyunseverleri heyecanlandırdı.

Deadlock karakterinin yetenekleri oyunculara çeşitli avantajlar sağlıyor. Yeteneklerinden ilki rakibi ağır çekim özelliğine maruz bırakarak kolaylıkla hedef olmasını sağlıyor. İkinci yetenek duvarlara yerleştirilebilen sonik sensörünün kullanılmasıyla gerçekleşiyor. Aktif hale geldiği anda rakibi hareketsiz bırakan sensör oyuncuya büyük fırsat sunuyor.

Üçüncü yetenek ise klasik silah oyunlarının vazgeçilmezi bariyer oluşturma. Küçük olmasına rağmen etkin bir şekilde kullanıldığında iyi bir skor katkısı sağlıyor. Yayınlanan Deadlock ajanı, halihazırda erken erişime sahip Valorant oyuncuları için kullanıma açıldı. Herkes için ne zaman oynanabileceği hakkında henüz bir bilgi verilmedi ancak sezon başlangıcında olabileceği konuşuluyor.