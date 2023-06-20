VALORANT, Yeni Takımlı Ölüm Kalım Savaşının Detaylarını Açıkladı!

VALORANT'ın önümüzdeki haftalarda oyuna eklenecek yeni 5'e 5 oyun modu Takımlı Ölüm Kalım Savaşı'nda oyuncuları neler beklediğine dair detaylar açıklandı.

Zamana dayalı dört aşamanın bulunduğu modda herhangi bir ekonomi derdi bulunmayacak. Oyuncular her 1,5 saniyede bir dirilirken, 100 skora ilk ulaşan kazanacak.

Takımlı Ölüm Kalım Savaşı Oyuna Ne Zaman Eklenecek?

Takımlı Ölüm Kalım Savaşı, 28 Haziran 2023 tarihinde gelecek 7.0 Yaması'yla oyundaki yerini alacak.

Takımlı Ölüm Savaşı Kuralları

Süreler

Karşılaşma süresi: 4 aşamaya dağılacak şekilde toplam 9 dakika 30 saniye

Dirilme sıklığı: 1,5 saniye

100 Skor

100 skora ilk ulaşan takım kazanır, o kadar basit.

100 skora ulaşılamadan karşılaşma biterse ne olur? Skoru daha yüksek olan takım kazanır.

Karşılaşma bittiğinde skorlar eşitse ne olur? Karşılaşma beraberlikle sonuçlanır.

Silahlar ve Mühimmat

Karşılaşmanın başında ya da Başlangıç Odası'ndayken her aşama için mühimmatınızı seçebileceksiniz. Mühimmatınız her aşamada gelişecek ve daha ölümcül olacak.

Bu modda ekonomi falan yok!

Silah Noktaları

Haritaların belirli noktalarına kuşanılabilecek silahların bulunduğu Silah Noktaları koyduk. Aman ha bu silahları düşmanlara kaptırayım demeyin!

Silah Noktalarında çıkacak silahlar her karşılaşmada farklı olabilir. Bu silahlar ayrıca aşamalara göre de değişecek ve karşılaşmanın ilerleyen aşamalarında giderek güçlenecek.

Silah Noktalarından aldığınız silahları, silahınızı bırakmak için kullandığınız tuşa basarak yok edebilirsiniz. Bu komut genelde (G) tuşuna atalıdır. İlgili silahı yok ettikten sonra kendi mühimmatınızdaki silaha dönersiniz.

Silah Noktalarından alınan silahların cephanesi kısıtlıdır ve cephane biterse yok olurlar.

Küreler

Haritanın çeşitli noktalarına İyileştirme Küreleri ve Ulti Küreleri yerleştirdik. Bu kürelerden herhangi birini aldığınız zaman silah arkadaşlarınızın yanınızda olduğundan emin olun çünkü bütün küreler silah arkadaşlarınızın da aynı etkiden faydalanabileceği bir alan oluşturuyor.

İyileştirme Küreleri

Can mı lazım? İyileştirme Küreleri 6 saniye boyunca iyileştiren ve kalkan sağlayan bir güçlendirme verir.

İyileştirme Küreleri her haritanın belirli bölgelerinde bulunur. Düşman takım da bu kürelerin peşinde olacaktır, unutmamakta fayda var.

Azami kalkan miktarı seçtiğiniz mühimmata göre belirlenir.

Tekrar ortaya çıkma süresi: 30 saniye

Ulti Küreleri ve Yüzdeler

Ulti Küreleri her haritanın belirli bölgelerinde düzenli aralıklarla ortaya çıkar.

Bu küreleri toplamak ulti yeteneğinizi yüzdelik olarak bir miktar doldurur. %100'e ulaştığınızda ultinizi kullanabilirsiniz.

Skor mu aldınız? O da ulti yüzdenizi arttıracaktır.

Yetenek Yükleri

Yetenek yükleri harcandıkça zamanla yeniden dolacak.

Her yeteneğin yeniden dolma süresi farklıdır.

Başlangıç Odası

Öldükten sonra takımınızın güvenli Başlangıç Odası'nda dirilirsiniz.

Dirildikten sonra 15 saniyeliğine yeteneklerden ve mermilerden hasar almanızı engelleyen bir güçlendirme kazanırsınız. 15 saniyenin ardından Başlangıç Odası'ndan ayrılmazsanız hasar almaya başlarsınız. Yani durmak yok, çatışmaya devam!

Takımlı Ölüm Kalım Savaşı XP Miktarı

Oynanan karşılaşma başına 1000 XP kazanılır.

Takımlı Ölüm Kalım Savaşı Haritaları

Oyunda bulunan üç harita Split, Ascent ve Bind, yeni oyuna moduna özel elden geçirilerek üç yeni haritaya dönüştürüldü.

Piazza

District

Kasbah

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