Valve Avustralya'ya 2.4 Milyon Dolar Ödeyecek

Avustralya Tüketici ve Rekabet Kurumu, Valve hakkında açtığı soruşturmayı tamamladı ve Valve’ın 2014 yılında iade sisteminin bulunmaması sebebiyle Avustralya’ya 2.4 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti.

Valve’ın Steam üzerinden Avustralya’da yaşayan oyunculara satış yapması sebebiyle Avustralya yasalarına tabi olduğunu hatırlatan Avustralya Tüketici ve Rekabet Kurumu, ülkenin yasaları uyarınca, Valve’ın kullanıcılarına çeşitli iade seçenekleri sunması gerektiğini söyledi. Halihazırda Steam üzerinde bulunan iade sisteminin, 2015’te başladığını kaydeden kurum, 2015 ve daha öncesinde iade sisteminin olmaması sebebiyle Valve yüklü miktarda ceza kesti.

Özellikle 2014 yılında yapılan şikayetleri değerlendiren Avustralya Tüketici ve Rekabet Kurumu, iade sisteminin bu yıllarda Steam üzerinde bulunmaması sebebiyle Valve’ı 2.4 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Verilen cezanın ardından Valve’ın konuyu yüksek mahkemeye taşıyabileceğinin altını çizen kurum, yine de alınan ilk kararda herhangi bir problem görmediklerini ve yüksek mahkeme yargıçlarının da benzer bir cezayı uygun görebileceklerini söyledi.

Verilen 2.4 milyon dolarlık cezanın temyize gittikten sonra kesinleşeceği ve yüksek mahkemenin benzer yönde karar alması durumunda Valve’ın Avustralya’ya 2.4 milyon dolar ödeyeceği de söylenenler arasında yer aldı.