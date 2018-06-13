Valve'dan, Discord'u Bitirecek Özellik: Steam Chat

Oyun içi sohbet konusunda TeamSpeak'i unutturan ve pek çok oyuncunun gözdesi olan Discord'a, Valve'dan karşılık geliyor. Steam içerisinde kullanılacak yeni özellik sayesinde Discord'a gerek kalmadan sohbet edilebilecek.

Şimdilik beta aşamasında olan yeni Steam Chat isimli özellik ile birlikte, üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmayacak. Steam Chat ile karşı tarafa mesaj, resim, video, tweet gönderebilecekken aynı zamanda sesli aramalar da yapılabilecek. Bu anlamda Steam aracılığıyla oynanan bir oyun, yine Steam'in kendi özelliğiyle destek kazanacak.

Steam Chat'in Betasından Bir Görüntü

İsterseniz bireysel olarak isterseniz de grup halinde sohbet edebileceğiniz Steam Chat'te, aynı zamanda arkadaşlarınız hakkında daha fazla bilgiye de sahip olabileceksiniz. Örneğin; arkadaşlarınızın olduğu listeye gittiğinizde, kimin hangi oyunu oynadığını veya nerede olduğunu öğrenebileceksiniz. Yani yeni Steam Chat bu anlamda Discord ile yarış içerisinde olacak.

Bir süre boyunca beta aşamasında olacağı dile getirilen Steam Chat'in betasına kayıt olmak için buraya tıklamanız yeterli. Steam Chat'i test ederseniz, düşünceleriniz bizimle paylaşmayı unutmayın.