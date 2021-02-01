Valve'e Yeni Bir Dava ile Karşı Karşıya Kaldı

Yakın bir zaman önce Avrupa Birliği tarafından açılan dava sonrasında, pazar gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle Valve yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı. İşte davanın detayları!

2003 yılının Eylül ayında faaliyete geçmiş olan Steam, on yedi yıl boyunca PC kullanıcıları için vazgeçilmez bir mağaza olmaya devam ediyor. Her bir yıl genelinde hem ana hem de ara indirimler ile kütüphanelerimizi coşturan mağaza, birçok oyunu da uygun fiyatlara beğenimize sunuyor. Ne var ki mağazanın kurucusu olan Valve yakın bir zaman önce dava edildi.

Valve Yeni Bir Dava İle Karşı Karşıya

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan ilgili habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü Vorys Sater isimli bir hukuk bürosu Valve şirketine toplu bir dava açmış. Detaylarına buradan bakabileceğiniz davanın sayısız maddesi olsa da, açılma nedeni uygulanan fiyat politikasıyla bağlantılı olarak mağaza üzerinden yayınlanan oyunlarda diğer sistemler ile aynı fiyattan çıkartılmasının dayatılmasına yönelik bir şart koşması gösterilmiş. Diğer bir deyişle Valve, belirli bir oyunun Epic Games Store ve Microsoft Store dahil olmak üzere diğer dijital mağazalarda daha ucuza satılmasının engellenmesi yönünde bir çalışma içerisindeymiş. Bununla birlikte davayı açan taraf, fiyatların yüksek tutulmasından da bahsediyor. Haliyle de bu, tekelcilik yapılmaya çalışılması ile bahsi geçen mağazalarda rekabetin kötüye kullanılması durumunu doğurmuş oluyor.

The Hollywood Reporter sitesinin paylaştığı dava detaylarında, “Bu gibi hayli yoğun bir markette, yeni giriş yapan bir şirket zorunlu ücretlerin altında satış yaparak tüketicilere fayda sağlayabilir. PC oyunlarını tüketicilere daha düşük fiyattan sunmak, şirketin pazar payı kazandırabilir. Eğer bu pazar düzgün işleseydi, yani Steam mevcut şartlara sahip olmasaydı ve mağazalar ücret konusunda rekabet edebilselerdi, rekabet halindeki mağazalar eş zaman zamanlı olarak tüketicilere daha düşük fiyatlar sunarken geliştiricilere aynı veya daha fazla pay sunabilirlerdi.” sözlerine yer verilmiş.

Avrupa Birliği’nin yine Valve, Bandai Namco, Capcom ve ZeniMax dahil bazı yayıncılara tekelleşme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın ardından açılan bu davaya henüz Valve cephesinden bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki zaman zarfında yaşanacak olan yeni gelişmeler için takipte olacağız.