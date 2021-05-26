Valve El Konsolu Üzerinde Çalışıyor

Valve el konsolu üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor. İlk olarak SteamDB tarafından fark edilen bu detay, daha sonradan ArsTechnica tarafından biraz daha aydınlatıldı. İşte o detaylar!

Bildiğiniz gibi Valve, 2015 yılı içerisinde Steam Machine isimli bir cihaz üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu cihaz, SteamOS işletim sistemine sahip, konsol özellikleri olan bir bilgisayar olacaktı. Ne var ki 2018 yılı ile Steam Machine unutulmuş ve kontrol kolu olan Steam Controller ise çok geçmeden satıştan kaldırılmıştı.

Valve El Konsolu Mu Çıkartacak?

Ancak görünen o ki Valve bu işten bütünüyle vazgeçmiş değil. Dijital mağaza ile ilgili verileri takip eden SteamDB sitesinin başındaki isim olan Pavel Djundik, Steam için yayınlanan güncel beta versiyonunda birtakım terimlerin olduğunu fark etmiş. SteamPal/NeptuneName ve SteamPal Games/GameList_View_NeptuneGames. Dahası ise Shut Down, Suspend, Restart seçenekleri ile Quick Access ve Power menüleri, Uçuş Modu, kablosuz bağlantı ve Bluetooth ayarları da diğer dikkat çeken detaylar oluyor.

SteamDB kurucusu Pavel Djundik tarafından fark edilen bu detayların ardından ArsTechnica, yayınladığı yeni rapor ile yeni bilgilere ulaştığını duyurdu. Görünüşe göre Valve gerçekten bir konsol üzerinde çalışıyor. Ne var ki Steam Machine benzeri değil, Switch benzeri ve PC tabanlı bir el konsolu olacakmış gibi görünüyor. Yani halihazırda Çin menşeli GPD, One-Netbook veya Aya Neo cihazlarındaki yol izlenecek.

AMD veya Intel yonga setinin kullanılacağı cihaz, uzun süredir geliştirilmekteymiş ve bu yılın sonlarına doğru piyasada olacağı söyleniyor. Linux işletim sisteminin yüklü olacağı cihazda, görüntüyü televizyon veya büyük ebatlı monitörlere aktarabileceğiniz USB-C girişi bulunacakmış. Ne var ki ekran boyutu, çözünürlük, bellek, depolama alanı kapasitesi dahil birçok detay halen gün yüzüne çıkmış değil. Eğer cihaz gerçekten bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacaksa, muhtemelen önümüzdeki aydan itibaren herhangi bir zamanda Valve tarafından beklenen duyuru gerçekleştirilebilir.

Hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman önce Yeni Zelanda’daki bir devlet okulunda gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğine katılmış olan Valve Kurucu Ortağı ve Başkanı Gabe Newell, kendisine sorulan konsollara daha fazla Steam oyununun gelip gelmeyeceği sorusuna “Bu konu hakkında yılın sonuna doğru daha iyi bir fikriniz olacak.” cevabını vermişti. Bu sorusu ile muhtemelen şirket bünyesinde geliştirilen cihazı işaret etmiş gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valve’in PC tabanlı bir el konsolu çıkartması iyi olur mu? Çıktığında alır mısınız? Yoksa oyunlarınızı masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda oynamak size daha mı uygun geliyor? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.