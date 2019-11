Valve, Half-Life 3 için Kapıyı Kapatmış Değil

Önümüzdeki yıl Half-Life serisinin sanal gerçeklik platformunda olsa da geri dönüş yapacağı bir yıl olacak. Half-Life ile Half-Life 2 oyunlarının arasında yaşananların anlatılacağı Half-Life: Alyx oyununda, Alyx Vance karakterini yöneteceğiz. Peki Half-Life: Alyx, Half-Life 3 için olası bir kapının açılmasını sağlayabilir mi? Bu soruya net cevabı elbette Valve verecek ve şirket buna meyilli gibi görünüyor.

The Game Awards şovunun da sunuculuğunu yapan Geoff Keighley, Half-Life: Alyx duyurusu öncesinde Valve ofisini ziyaret etmiş ve geliştiriciler ile röportaj gerçekleştirmiş. Söz konusu Half-Life olunca, 'bütün yollar Roma'ya çıkar' deyiminde olduğu gibi konu Half-Life 3 oyununa da gelmiş.

Haberimizin sonundaki videonun sonlarına doğru Keighley "Tabii insanlar şunu da merak edebilir, yani Valve bundan sonra sadece VR oyunu mu yapacak? O Half-Life 3'ü görecek miyiz veya ileride büyük, epik bir Valve oyunu görecek miyiz? Yoksa artık sadece VR oyunu yapıyoruz, biz buyuz artık mı diyeceksiniz?" şeklinde bir soru yönetliyor.

Bu soruya geliştirici Robin Walker şöyle cevap veriyor: "Açıkçası biz bu proje için çok heyecanlıyız ama oyun çıkana kadar asla bilemezsin. Belki hepimiz gerçekten yanılıyoruz ve oyun berbat. Bekleyip nasıl olacağını görmemiz gerek."

Aldığı bu cevap üzerine Geoff Keighley, bu oyunun bir nevi nabız yoklama olduğunu ve üstü kapalı bir şekilde oyunculardan gelecek olan geri dönüşler ışığında çok beklenen Half-Life 3 ile ilgili merakını dile getiriyor. "Bu benim şahsi fikrim ama bu sanki çok daha fazlası için bir köprü gibi geliyor bana. Çünkü burada sahip olduğunuz teknoloji, oyunun görünüşü, oynanışı ve nasıl hissettirdiği yapabilecekleriniz konusunda heyecanlandırıyor beni."

Robin Walker daha çok Half-Life yapmak için heyecanlı olduklarını söylüyor. Yıllardır çok-oyunculu oyunlar ve başka projeler üzerinde çalışan geliştiriciler, Half-Life: Alyx oyununun geliştirilme sürecinde çok eğlenmişler. Tek oyunculu oyunlar geliştirmeye geri dönmenin inanılmaz derecede eğlenceli olduğunu söylüyor, Walker.

Robin Walker sonrasında sözü devralan David Speyrer ise "Daha sonra ne yapacağımıza karar vermeden önce dünyanın buna nasıl reaksiyon göstereceğini görmek istiyoruz." dedi.

Dilerseniz thegameawards Youtube kanalı üzerinden 'The Final Hours of Half-Life: Alyx -- Behind Closed Doors at Valve' adıyla yayınlanan röportajın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda Türkçe altyazı desteğinin bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.