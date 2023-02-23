Valve, Hilecileri Oltaya Getirdi: 40 Bin Hesap Banlandı

CS: GO ve Dota 2 gibi popüler çevrim içi oyunlarla ünlenen Valve, özellikle hilecilere sert karşı tutumuyla biliniyor. Geçmişte binlerce oyuncu tek bir gecede banlayan şirket, bu sefer de Dota 2 hilecilerine savaş açtı.

Milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanan MOBA oyunu Dota 2'deki bazı açıklardan yararlanarak 3. parti hile kullanan oyuncular, "honeypot" ismi verilen bir yöntemle tespit edildi ve uzaklaştırıldı.

40 Binden Fazla Hesap Banlandı

Kullanıcıların üçüncü parti yazılımlar yardımıyla Dota 2 Client'ı üzerinden bilgi alabilmesini sağlayan açık, tespit edildiği gibi Valve tarafından kapatıldı. Ancak bu açık tespit edildikten sonra tamamen kaldırılmadı. Hilecileri yakalamak için "honeypot" yöntemi kullanıldı.

Honeypot yöntemi, siber güvenlik alanında sistemlere saldıran kişilerin bilgilerini ele geçirmek için bilinçli olarak bırakılan açıklara verilen ad olarak karşımıza çıkıyor. Valve, açığın tespit edilmesinden sonra açığı hilecileri tespit edecek şekilde değiştirerek 40 binden fazla hesabı saptadı.

Belirlenen hesaplar, VAC Ban ile karşı karşıya. VAC Ban, genellikle Steam üzerindeki çoğu çevrim içi oyunu oynamanızı engelleyen, direkt olarak Steam hesabınıza işlenen ve hatta donanım düzeyinde kaydedilen bir ban türü olarak biliniyor.

Konu hakkında Valve'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Oynarken Dota istemcisinden veri okuyan herhangi bir uygulama çalıştırıyorsanız hesabınız kalıcı olarak Dota oynamaktan men edilebilir."