Valve İki Yeni Oyun Daha Duyuracağını Açıkladı

Yakın zaman sonra piyasaya çıkacak olan Dota temalı kart oyunu Artifact’in tanıtım etkinliğinde mikrofonlara konuşan Valve’ın patronu Gabe Newall, oyun geliştirme işine geri döndüklerini söyledi.

Artifact’in tanıtım etkinliğinde açıklamalarda bulunan Gabe Newall, “Artifact, Valve’ın geliştirdiği oyunlardan sadece biri. İki farklı oyunumuz daha var. Hepimiz için güzel haberler. Hooray! Valve oyun geliştirmeye yeniden başladı!” şeklinde heyecanlı sözler söyledi.

1998 yılında ilk Half-Life’ı yayınlamasının ardından oyun dünyanın en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi olmayı başaran Valve’ın yeni oyun çıkaracak olması hayranları bir hayli heyecanlandırmayı başardı. 2013 yılında piyasaya sürülen Dota 2 isimli oyundan bu yana yeni oyun geliştirmeyen Valve’ın, neden oyun geliştirmediği konusuna da değinen Newall, başka yatırımları sebebiyle oyun geliştirme işine ara verdiklerini itiraf etmekten çekinmedi.

Özellikle donanım konusuna eğildiklerinin altını çizen Gabe Newall, “Beş yıl önce elektronik mühendisi istihdam etmiyorduk; ancak şimdi donanım konusunda herhangi bir işi rahatlıkla yapabilecek konumdayız” dedi. “Nintendo gibi şirketleri kıskanıyoruz. Miyamoto koltuğunda oturmuş, yeni Zelda ve Mario oyunları, bir sonraki kontrolörün nasıl görüneceği, konsolun grafik ve diğer kapasiteleri hakkında düşünebiliyor. Bu sebeple grafikle yazılımı bir arada götürebiliyor ve biz bu avantajı kıskanıyoruz.” yorumunda bulundu. Kısaca hem donanım hem de yazılım geliştirmek istediklerini söyleyen Newall, daha önce bu ikisini birlikte yürütecek kapasitelerinin olmadığını; ancak şimdi daha esnek şekilde çalışabildiklerini kaydetti.

Artifact etkinliğinde yakın zaman sonra çıkacak 3 VR oyununun haricinde geliştirilen 2 tane single-player hakkında daha fazla bilgi vermeyen Valve’ın patronu, ilerleyen günlerde geliştirdikleri oyunlara dair bilgi vermeye başlayabileceklerini sözlerine ekledi. Fakat yine de Half-Life 3'e dair merak edilen hiçbir şeyi cevaplamadı...