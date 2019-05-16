Valve’in 'Steam Link' Uygulaması iOS İçin de Yayınlandı

Valve’in, Android için çok daha önceden yayınladığı Steam Link uygulaması, Apple’ın ret kararından bir yıl sonra nihayet iOS için de yayınlandı. App Store’a gelen uygulama sayesinde iOS kullanıcıları, Steam’den satın aldıkları PC oyunlarını artık Apple TV, iPad ve iPhone’ları üzerinden de oynayabilecek.

Epic Games Store’un agresif rekabetine rağmen, Steam’in PC video oyun pazarındaki liderliği devam ediyor. Steam Link uygulaması da, kullanıcıları PC ekranlarıyla sınırlamayarak çok daha esnek bir oyun deneyimi sunuyor.

Steam Link, Android için uzun zamandır yayında olsa da Valve’in geçtiğimiz yıl App Store’a katılma teklifi Apple tarafından reddedildiği için, uygulamanın iOS versiyonunun geleceği uzun zamandır belirsizdi.

Apple ticari anlaşmazlıklardan dolayı Valve’in teklifinin kabul edilmediğini söyledi. Muhtemelen Valve, App Store üzerinden oyunlarını direkt olarak kendisi satmayı planlıyordu. Ancak bu durum, App Store’daki diğer oyunlardan tamamen farklı bir tutum izlemek ve Apple’ın kazancından bir miktar pay almak anlamına geliyordu.

Apple'ın Kendi Oyun Platformu da Yolda

Ayrıca Apple, 2019’un sonlarına doğru faaliyete geçirmeyi planladığı Apple Arcade isimli video oyunları abonelik hizmetinin, bu durumdan olumsuz etkilenmesi ihtimalinden endişe duymuş olabilir.

Eğer Steam oyunları oynamıyorsanız ya da App Store’daki oyunlar zaten bana yetiyor diyorsanız, Steam Link uygulaması sizi heyecanlandırmıyor olabilir. Ancak kullanıcıların aynı oyunları farklı platformlar arasında tekrar tekrar satın almak zorunda kalmaması ve kütüphanelerindeki oyunları oynayabilecekleri farklı platform seçeneklerine sahip olmaları oldukça faydalı ve mutluluk verici bir durum.