Valve İş Başvurusu Açıldı: Psikolog Aranıyor!

Valve iş başvurusu açıldı. Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Valve, ekibe katılacak ve gelecekteki video oyunlarını ve oyun mağazası Steam’i geliştirmeye yardımcı olacak bir psikolog arıyor. Şirket, iş ilanında iş başvurusu yapacak olan kişilerde aradığı kriterlere de yer verdi. Peki, iş başvurusu yapmak için hangi şartların karşılanması gerekiyor?

Valve İş Başvurusu Yapmak İçin Neler Gerekiyor?

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Valve, deneyimli ekip arkadaşlarına ihtiyaç olduğunu dile getiren bir iş ilanı yayımladı. İş ilanında ise şu ifadelere yer verildi: “Valve, müşterilerine birinci sınıf eğlence deneyimi hazırlama ve sunma konusunda son derece kararlı bir eğlence ve teknoloji şirketidir. Beceri seti geniş kişileri işe alıyoruz. Valve’deki psikologlar, şirket genelinde çok çeşitli işlere katkıda bulunur.”

Şirket, “İstatistikler, araştırma yöntemleri, deneysel tasarım ve insan davranışları hakkındaki bilgilerinizi bize yardımcı olmak için kullanmanın birkaç yolu” ifadelerini kullanarak aşağıda yer alan maddeleri sıraladı.

Gelecekteki Valve oyunları için oyun deneyimini çekici hâle getirin.

Oyun yayın platformumuz olan Steam’deki müşteri deneyimini iyileştirmek için insan davranışları hakkında verin.

Davranış kalıplarını belirlemek için Valve’nin finansal ve şirket verilerine ilişkin istatiksel analizler yapın.

Donanımla ilgili etkileyici yeni teknolojileri araştırın.

Çeşitli oyun önermelerini ve tasarım seçeneklerini değerlendirmek için birtakım deneyler geliştirin.

Oyun testine ilişkin kullanılan yöntemleri daha iyi bir seviyeye getirin.

Valve’nin hizmetleri ile ilgili soruları yanıtlamak için yenilikçi veri toplama yöntemleri geliştirin.

Valve iş başvurusu yapacak kişilerden aşağıdaki şartları karşılamasını bekliyor.

Psikoloji veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak.

İstatistiksel bilgisinin gelişmiş olması.

Tüketici ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma becerilerinin iyi seviyede olması.

Sosyal, insan davranışı ve psikoloji ile ilgili diğer alanlarda deneyimli olmak.

Tercihen C++, Python, SQL ve PHP gibi programlama dillerinde yeterince bilgi sahibi olmak.

Son zamanlarda Half Life: Alyx, Team Fortress 2 ve Counter-Strike: Global Offensive ile tanınan Valve yıllar boyunca birçok psikologla iş birliği gerçekleştirdi. Şirket, video oyunlarını geliştirmek için oyuncuların uyarılma seviyesini ölçen deneyler gibi bir dizi deneysel uygulamaya yöneldi ve bu nedenle deneyimli psikologlara ihtiyacı var. Siz bu iş ilanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.