Bu yılın sonlarına doğru daha fazla Valve oyunu konsollara gelebilir. Valve Kurucu Ortağı ve Başkanı Gabe Newell merak uyandıracak bir açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Steam, PC oyuncuların en fazla rağbet ettikleri dijital oyun satış mağazası oluyor. 2003 yılının Eylül ayında faaliyete geçmiş olan mağaza, yıllar içerisinde yerini epey sağlamlaştırmıştı. Ne var ki bu süreçte rakipleri artmış ve Valve, zirveyi kimseye kaptırmamak için tartışmalı kararlar almıştı. Bu kararlar da çoğu zaman davalar ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştu. Ancak öyle ya da böyle, ne zaman bir PC oyunu alacaksanız ilk uğrayacağınız yer Steam oluyor.

Mağazanın sahibi olan Valve, aynı zamanda oyun da geliştiriyor bildiğiniz üzere ve geçmişte, Counter-Strike, Half-Life, Portal ve Team Fortress gibi oyun tarihine geçmiş oyunlar ile karşımıza çıkmışlardı. Dahası ise bu oyunlar Steam dışında konsollara da gelmişti. Mesela içeriğinde Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Team Fortress 2, Portal oyunlarının da olduğu The Orange Box, 2007 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için de satışa sunulmuştu. 2012 yılında satışa sunulan Counter-Strike Global Offensive, genel olarak konsollar için satışa sunulan son Valve oyunuydu. Yani aradan geçen dokuz yıllık süreçte şirketin başka bir oyunu PC platformunun dışına çıkmamıştı, ama bu yılın sonunda müjdeli bir haber alabiliriz. Zaten Half-Life: Alyx PS VR 2 ile PlayStation kullanıcıları ile buluşturulabileceğine dair söylentiler de dolanıyordu.

Valve Oyunları Konsollara Gelmeye Devam Edecek Mi?

Yeni Zelanda’daki bir devlet okulunda gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğine katılmış olan Valve Kurucu Ortağı ve Başkanı Gabe Newell’a “Steam herhangi bir oyunu konsollara getirecek mi, yoksa PC’ye özel mi kalacak?” şeklinde bir soru soruldu. Soruda Steam PC platformu olarak ifade edilmiş olsa da, Newell soruya şirketin bünyesinden çıkan oyunlar kapsamında cevap vererek “Bu konu hakkında yılın sonuna doğru daha iyi bir fikriniz olacak.” yorumunda bulundu.

Soru muhtemelen Steam mağazasını konsollarda da görüp göremeyeceğimiz ile ilgiliydi. Hatırlayacağınız üzere geçmişte bu konu birçok kez dillendirilmiş, ama herhangi bir yanıt alınamamıştı. Ayrıca Valve, daha önceden Steam Machine projesi ile konsollara benzer bir sistemi oturma odalarımıza ve televizyonlarımıza taşıma girişiminde bulunmuş ama başarılı bir işe imza atamamıştı.

Netice olarak, Valve şirketinin ne planladığını öğrenebilmek için bu sene sonunu beklemememiz gerekecek. Bakalım konsol tarafı için ne gibi iyilikler düşünülüyor? Gelişmeleri takipte olacağız.