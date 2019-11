Valve, Sanal Gerçeklik Oyunu Half-Life: Alyx'i Bu Hafta Duyuracak

Valve şirketinin ünlü serisi Half-Life, 2007 yılında satışa sunulan Half-Life 2: Episode Two sonrasında sessizliğe gömülmüştü. Half-Life 3 oyununun duyurulmasını bekliyoruz ama şirketin adında üç olan oyunlara olan alerjisinden dolayı büyük bir ihtimalle bu beklentimiz karşılanmayacak ki bu da çok şaşırtıcı olmaz. Ancak serinin sayfası kapatılmış değil. Önümüzdeki Perşembe günü, Half-Life: Alyx isimli VR (Sanal Gerçeklik) oyunu tanıtılacak.

Daha önceden DOTA Underlords hakkında bir sızıntı gerçekleştirmiş olan Reddit kullanıcısı RogueCarpet, bu defa da Geoff Keighley, Team Fortress 2 oyununun Yardımcı Geliştiricisi Robin Walker ve isimsiz üçüncü bir kişi arasında geçen özel bir röportajı sızdırmıştı. Röportaj sırasında, Keighley'nin "Mart 2020, 'Half-Life: Alyx' satışa sunulacak." yorumunda bulunduğunu görebiliyoruz. Aynı röportajın içeriğinde, oyunun sanal gerçeklik cihazı olmadan da oynanıp oynanmayacağı sorusuna cevap veren isimsiz üçüncü kişi, "Yani klavye ve fare ile oynanan bir versiyonunu yayınlamayı isterdik ama dediğimiz gibi, sanal gerçeklik keşfi olarak başladık." şeklinde bir cevap veriyor.

Yaşanan bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Valve, bahsi geçen Half-Life: Alyx oyununun 21 Kasım 2019 Perşembe günü TSİ 21:00 sıralarında tanıtılacağını müjdeledi.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw