Valve, Steam Yüzünden Davalık Oldu!

Valve, Steam ile rekabete aykırı hareket ettiği ileri sürülerek davalık oldu. Epic Games'in Apple'ın App Store'daki uygulamalardan yüzde 30 komisyon ücreti kesmesinden ötürü Apple tarafına dava açmasından sonra Steam için de benzer bir dava süreci söz konusu oldu.

Valve, Steam ile Rekabete Aykırı Hareket Ettiği İçin Davalık

PC oyun mağazalarının en büyük isimlerinden biri olan Valve hakkında rekabete aykırı hareket etmesi gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Bağımsız oyun geliştiricisi ve Humble Bundle'ın geliştiricisi Wolfire Games, Ars Technica'ya göre konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Valve, oyun yayıncılarının video oyunlarının çoğunu Steam mağazasında satmaktan başka seçeneği olmamasını sağlamak için pazar gücünü kötüye kullanıyor."

Bağımsız video oyunu geliştiricisi Wolfire Games, Valve'ın şu anda PC oyun pazarının yaklaşık olarak yüzde 75'ini kontrol ettiğini ileri sürdü ve sadece komisyon ücreti olan yüzde 30 kesintisi ile 6 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini belirtti.

Valve'ın gücünü nasıl kötüye kullandığı şu şekilde özetleniyor:

Epic Games Store'un yüzde 88'lik gelir payı sağlaması gibi diğer şirketlerin Steam ile rekabet etme girişimleri ile geliştiricilere daha büyük bir kâr payı sunulsa da bütün bunlar her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Geliştiriciler daima PC oyun pazarını elinde tutan Valve'ı seçti.

Steam, yayıncıların başka bir yerde daha az paraya PC oyunu ve oyun kodu satmasına izin vermiyor.

Bütün bunlar rakip oyun platformlarının fiyata ilişkin rekabet edemeyeceği anlamına geliyor. Valve'ın rakipleri bu nedenle piyasada bir yer edinemiyor.

Valve rakibi oyun mağazalarının çoğu bu gibi nedenlerle pes etti.

Bu, Steam'in PC oyun pazarına hakim olmasını sağlıyor çünkü Valve'a gelir açısından rakip olabilecek şirketlerin yapabilecekleri Steam'i oyunlarla beslemek ve Steam anahtarları satmakla sınırlıdır.

Wolfire özellikle Humble Bundle'ın Valve'ın oyun mağazasının mağduru olduğunu belirtti. Davacı, yayıncıların Humble Bundle etkinliklerine gittikçe daha az ilgi duymaya başladığını, rekabete aykırı hareketlerin Humble Bundle müşterilerinin kullanabileceği ürünlerin miktarını ve kalitesini azalttığını ifade etti.

Valve, Steam yüzünden kendisine açılan davaya ilişkin yorum taleplerine herhangi bir karşılık vermedi. Öte yandan bu Valve'a karşı açılan ilk dava değil. Bir grup oyuncu da ocak ayında benzer bir şikayetle Valve'a karşı dava açtı ancak bu şikayette Valve'ın yanı sıra diğer oyun şirketleri de suçlandı.