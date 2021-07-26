Valve Açıkladı: Steam Deck Her Oyunun Üstesinden Gelebiliyor
Valve tarafından yapılan açıklamalara göre Steam Deck, mevcut oyunların tümünün üstesinden gelebilecek bir yapıya sahip.
Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan ve taşınabilir el konsolu sektörüne yeni bir heyecan katan Steam Deck, yapılan açıklamalarla birlikte rekabetin sınırlarını bir üst noktaya taşımayı hedefliyor. Valve tarafından yapılan açıklamalara göre Steam Deck, mevcut oyunların tümünün üstesinden gelebilecek bir yapıya sahip.
Steam Deck Her Oyunu Oynatabilir mi?
Steam kütüphanesinde yer alan tüm oyunları oynatabilen Steam Deck, Zen 2 ve RDNA 2 bileşenlerinin özelleştirilmiş ancak nispeten güçsüz varyantları ile kutudan çıkıyor. Yine de ekran boyutunun ve çözünürlüğünün bir avantaj farkında olan Valve, Steam Deck'in AAA oyunlarda dahi 30 FPS üstü deneyim sunduğunun altını çizdi.
Valve bünyesinde görev alan Pierre-Loup Griffais konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında "Son birkaç yıldır arka planda çeşitli oyunlara göz atıyorduk ancak bizim için asıl test, geçen sene çıkan oyunlar oldu. Bu cihaza yükleyebileceğimiz ve kaldıramayacağı bir şey bulamadık. Test ettiğimiz tüm oyunlar (30 FPS sınırına ithafen) bu çıtayı karşıladı ve aştı." ifadelerini kullandı.
Zen 2 ve RDNA 2 bileşenlerinden güç alan 800p çözünürlüğündeki ekran, işlemcinin ve ekran kartının nispeten güçsüz yapısına rağmen önemli bir avantaj oluşturuyor. Tüm bu şartlar altında, bahsedildiği gibi, 30 FPS sınırı çok da sorun olmayacaktır gibi gözüküyor.
Steam Deck Özellikleri
- İşlemci: AMD Zen 2 4C / 8T
- Ekran Kartı: RDNA 2
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama Alanı: 64 GB eMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVME SSD
- MicroSD: Var
- Ekran: 7 inç, 1280 x 800 piksel (16:10), 60 Hz LCD ekran
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth
- Batarya: 40Whr
- Boyut: 298 mm x 117 mm x 49 mm
- Ağırlık: 669 gram
Dünyanın En Pahalı Steam Hesabı Belli Oldu!
Steamladder'dan alınan verilere göre dünyanın en pahalı Steam hesabı, değeri ile dudak uçuklatıyor. Steam hesabının değerini ise hesapta bulunan video oyunları değil, oyuncunun video oyunlarına verdiği emek belirliyor.
Peki siz Steam Deck hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model başarılı olabilecek ve taşınabilir el konsolu sektörüne yeni bir heyecan katabilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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