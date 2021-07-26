Valve Açıkladı: Steam Deck Her Oyunun Üstesinden Gelebiliyor

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan ve taşınabilir el konsolu sektörüne yeni bir heyecan katan Steam Deck, yapılan açıklamalarla birlikte rekabetin sınırlarını bir üst noktaya taşımayı hedefliyor. Valve tarafından yapılan açıklamalara göre Steam Deck, mevcut oyunların tümünün üstesinden gelebilecek bir yapıya sahip.

Steam Deck Her Oyunu Oynatabilir mi?

Steam kütüphanesinde yer alan tüm oyunları oynatabilen Steam Deck, Zen 2 ve RDNA 2 bileşenlerinin özelleştirilmiş ancak nispeten güçsüz varyantları ile kutudan çıkıyor. Yine de ekran boyutunun ve çözünürlüğünün bir avantaj farkında olan Valve, Steam Deck'in AAA oyunlarda dahi 30 FPS üstü deneyim sunduğunun altını çizdi.

Valve bünyesinde görev alan Pierre-Loup Griffais konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında "Son birkaç yıldır arka planda çeşitli oyunlara göz atıyorduk ancak bizim için asıl test, geçen sene çıkan oyunlar oldu. Bu cihaza yükleyebileceğimiz ve kaldıramayacağı bir şey bulamadık. Test ettiğimiz tüm oyunlar (30 FPS sınırına ithafen) bu çıtayı karşıladı ve aştı." ifadelerini kullandı.

Zen 2 ve RDNA 2 bileşenlerinden güç alan 800p çözünürlüğündeki ekran, işlemcinin ve ekran kartının nispeten güçsüz yapısına rağmen önemli bir avantaj oluşturuyor. Tüm bu şartlar altında, bahsedildiği gibi, 30 FPS sınırı çok da sorun olmayacaktır gibi gözüküyor.

Steam Deck Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2 4C / 8T

AMD Zen 2 4C / 8T Ekran Kartı : RDNA 2

: RDNA 2 RAM: 16 GB DDR5

16 GB DDR5 Depolama Alanı: 64 GB eMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVME SSD

64 GB eMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVME SSD MicroSD: Var

Var Ekran: 7 inç, 1280 x 800 piksel (16:10), 60 Hz LCD ekran

7 inç, 1280 x 800 piksel (16:10), 60 Hz LCD ekran Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Wi-Fi ve Bluetooth Batarya: 40Whr

40Whr Boyut: 298 mm x 117 mm x 49 mm

298 mm x 117 mm x 49 mm Ağırlık: 669 gram

Peki siz Steam Deck hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model başarılı olabilecek ve taşınabilir el konsolu sektörüne yeni bir heyecan katabilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.