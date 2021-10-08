Valve, Steam Deck'in İçini Açtı: Bu Uyarıya Dikkat

Valve, Steam Deck'i açtı ama siz yapmayın. Oyun devi Valve'ın en yeni oyun konsolu Steam Deck olabildiğince karışık bir iç yapısına sahip. Şirketin de yaptığı uyarıdan anlayacağınız üzere Steam Deck sahipleri bu konsolları açmamalı.

Steam Deck parçalarının nasıl (veya daha doğrusu nasıl değiştirilmeyeceğini) gösteren yeni bir açılış videosunda Valve, elde taşınan bilgisayar kasasına göz atmak için kurcalamanın "her şeyi derinden karıştırabileceğini" söyledi. Ne kadar derinden olduğunu soruyorsanız, Valve, pillerin patlayabileceğini ve bunun sizi öldürebileceğini söyledi.

Valve, Steam Deck'i açtı ama siz yapmayın

Bu, Valve'in yaklaşık beş dakikalık video sırasında önerdiği birkaç sonuçtan sadece biri. Videoda görülen teknisyen, parmak çubukları ve SSD gibi bileşenlerin nasıl ayrılacağını, değiştirileceğini ve hangi vidaların çıkarılacağı hakkında bilgi verdi. Ancak bu cihazlardan birini alırsanız, Deck'i gerçekten kurcalamamanız gerektiğine dair ısrar ediyor.

Aslında Valve yayınladığı videoda açıkça "Bunu gerçekten yapmamalısınız" uyarısında bulundu.

Valve'in sizi Steam Deck ile uğraşmamaya teşvik etmesinin birkaç nedeni var: Pil patlaması nedeniyle olası ölümün yanı sıra, cihazın açılması yapısal bütünlüğünü zayıflatır, bu da düşmeye karşı daha az dayanıklı ve kırılmaya daha yatkın hale getirebilir.

Kabloların açığa çıkması, statik elektrikle temasa yol açarak elde taşınan bilgisayarın sonsuza kadar bloke edebilir. SSD'yi tamamen yeni bir SSD ile değiştirmek bile güç tüketimi gibi sorunlara neden olabilir.

Ayrıca klasik olarak alıştığımız olağan bir uyarısı var: Standart olarak verilen garanti, müşteri kaynaklı herhangi bir hasarı kapsamaz.

Videodaki teknisyen, "Steam Deck çok sıkı tasarlanmış bir sistemdir ve parçalar özel yapısıyla bu ürün için özenle seçilmiştir, bu nedenle gerçekten kullanıcı tarafından değiştirilebilecek şekilde tasarlanmamıştır. Parçaları açmak ve değiştirmek, işleri derinden karıştırabilir." dedi.

Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Özellikleri