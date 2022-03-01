Valve Steam Deck Fiyatını Yükseltmeyi Düşünmüyor!

Valve, sistemin büyük popülaritesine rağmen Steam Deck elde taşınabilir cihazının fiyatını artırma planı olmadığını açıkladı. IGN ile yaptığı bir röportajda, Gabe Newell (Valve Başkanı), cihazın düşük fiyat etiketiyle satışa sunulmasının bir pazarlama stratejisi olduğunu ve yakın zamanda bir güncellemeye gidilmeyeceğini doğruladı. İşte detaylar!

Valve Steam Deck Fiyatını Şimdilik Yükseltmeyecek

Newell röportaj sırasında, "Yani, fiyatlandırma ile yaptığınız şeyin bir parçası, müşterilere bir söz veriyor olmanızdır. Uygun fiyatlı çıkışa sahip olmasına rağmen burada oldukça ilginç bir istatistik veri var. 512 GB NVMe SSD dahili depolama ve parlama önleyici kazınmış cam içeren daha pahalı 649 $ (yaklaşık 489 £) Steam Deck modeli, uygun fiyatlı 399 $ (yaklaşık 299 £) giriş seviyesi modelinden daha fazla satmış. Harika!'' açıklamasında bulundu.

Popülaritesi göz önüne alındığında, Newell'in daha da yüksek spesifikasyonlara sahip başka varyasyonlar geliştirmeye ilgi duyması şaşırtıcı değil ve Valve'in elde taşınır cihazların ek modellerini düşündüğünü de röportaj sırasında doğruladı. Mevcut bilgi işlem bileşenleri pazarının dağınık durumuyla, Steam Deck, bir süre için yalnızca düşük güçlü bir sistem isteyen yeni başlayanlar oyuncular için PC oyun dünyasına en uygun fiyatlı kapı olabilir.

Dizüstü oyun bilgisayarları gelecekte herkesin tercih edeceği cihazlar arasında yer almayacak. Steam Deck bunun en büyük habercisi olarak tanımlanabilir. Steam Deck hala masaüstü oyunlara hiç olmadığı kadar çekici bir alternatif olma potansiyeline sahip. Tabii ki, sabit moddayken takdire şayan bir performans sergiliyorsa. Buna ek olarak Valve 25 Şubat akşamı saat 21:00'de, gönderi havuzunda yer alan rezervasyon sahiplerine konsolun ilk partisini gönderdi.

Piyasadaki en uygun fiyatlı dizüstü oyun bilgisayarlarından bazıları bile, amiral gemisi Steam Deck'ten önemli ölçüde daha pahalı ve Steam Deck'in performansıyla ilgili çok sayıda olumlu eleştirinin ortaya çıkmaya başlamasıyla, bu, bir süre için PC oyunlarına giden en uygun yol olabilir. Peki siz Steam Deck taşınabilir el konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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