Valve, Steam Mağazasından Yüzlerce Oyunu Temizledi

Valve dün gece Steam mağazasında hatırı sayılır bir temizlik operasyonu başlattı. Bu temizliğin sonucunda da yüzlerce oyun veritabanından kaldırıldı.

Geçmişte Valve birçok kez veritabanı temizliğine gitmiş ve birçok oyunu mağazadan kaldırmıştı ama bu seferki büyük çaplı bir operasyon oldu diyebiliriz. Öyle ki belirtilene göre ilk etapta bin kadar oyunun mağazayla ilişiği kesilmiş ve sonrasındaki saatlerde de bu sayı iki bin beş yüzü aşmış.

Temizlik operasyonunun başlamasından sonra geliştirici Alexandra Frock tarafından belirtilene göre, silinen oyunların birçoğu Dagestan Technology isimli Rus yayıncıya aitmiş. Hatta bu yayıncının Steam üzerinden birden farklı isimle faaliyet gösteriyor olduğu söyleniyor.

A good chunk of them are linked to a single publisher in Russia (I think "Dagestan Technology" is the first name they use) going under a very large number of different names. Here's a tool that points out dev/pub relationships by support contact info: https://t.co/EqJQN9F2n1