Valve, Steam Mağazasından Yüzlerce Oyunu Temizledi

Valve dün gece Steam mağazasında hatırı sayılır bir temizlik operasyonu başlattı. Bu temizliğin sonucunda da yüzlerce oyun veritabanından kaldırıldı.

Geçmişte Valve birçok kez veritabanı temizliğine gitmiş ve birçok oyunu mağazadan kaldırmıştı ama bu seferki büyük çaplı bir operasyon oldu diyebiliriz. Öyle ki belirtilene göre ilk etapta bin kadar oyunun mağazayla ilişiği kesilmiş ve sonrasındaki saatlerde de bu sayı iki bin beş yüzü aşmış.

Temizlik operasyonunun başlamasından sonra geliştirici Alexandra Frock tarafından belirtilene göre, silinen oyunların birçoğu Dagestan Technology isimli Rus yayıncıya aitmiş. Hatta bu yayıncının Steam üzerinden birden farklı isimle faaliyet gösteriyor olduğu söyleniyor.

A good chunk of them are linked to a single publisher in Russia (I think "Dagestan Technology" is the first name they use) going under a very large number of different names. Here's a tool that points out dev/pub relationships by support contact info: https://t.co/EqJQN9F2n1 — Alexandra Frock (@ntigravities) 26 Kasım 2019

Dagestan Technology sayfanın önbelleğe kaydedilmiş versiyonuna bakılırsa, kırk sekiz oyun ve dört eklenti olmak üzere elli iki kadar içerik varmış. Şu anda bu sayfa boş görünüyor.

Ancak kötü niyetli tek yayıncının Dagestan Technology olmadığı söyleniyor. Birçok farklı yayıncının da Steamworks araçlarını kötüye kullandığı rapor edilmiş. Ne var ki, bu yayıncıların isimleri şu an için Valve tarafından açıklanmış değil.

Temizlik sırasında bu yayıncıların oyunları Steam veritabanından kaldırılmış olsa da herhangi bir sorunun olmadığı düzgün oyunlar da bu temizlikten nasibini almış. Mesela 2017 yılının ortalarından bu yana mağazada olan Glasswinged Ascension ve Mind Trap ve 2016 yılında satışa sunulmuş olan Masha Rescues Grandma artık Steam üzerinde bulunmuyor. Ayrıca bin üç yüzden fazla olumlu kullanıcı yorumu bulunan Electric Highways de kaldırılmış durumda.

Şimdiye kadar silinmiş oyunların listesine buradan bakabilirsiniz.