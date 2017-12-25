Valve ve Steam'e Milyonlarca Dolar Ceza Kesildi!

Valve, 2000'li yılların başında belki de oyun tarihinin en başarılı girişimlerinden biri olan Steam platformunu geliştirmişti.

Kısa süre içerisinde binlerce oyuna ev sahipliği yapmaya başlayan Steam, dünya çapında hizmet vermeye başlamış, oyuncuların en yaygın olarak kullandığı dijital oyun platformu haline gelmişti. EA, Ubisoft ve diğer firmalar Steam'e rakip olabilmek için kendi dijital oyun platformlarını kurmuş; fakat Steam'in başarısının yanından bile geçememişti.

Maalesef ki Steam'in bu başarısı kusursuz değildi. 2014 yılında Steam'in tüketici haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Avustralya'da bir dava açılmıştı, işte bu dava nihayet sonuçlandı ve Valve suçlu bulunarak yaklaşık 2.5 milyon dolarlık bir cezaya çarptırıldı.

Valve ve Steam'in ceza almasının sebebi ise Steam'de ürün iade sistemine yer verilmiyor oluşuymuş. Avustralya yasalarına göre, ülke sınırları içinde faaliyet gösteren, Avustralya vatandaşlarına ürün satan işletmeler ülke kanunlarına uymak zorundalar. 2014 yılında açılan davada ise Steam'in, Avustralya tüketici hakları yasalarında yer verilen "iade" hakkının kullanılmasını mümkün kılmadığı iddia ediliyordu. Bu durum mahkeme tarafından geçerli olarak kabul edildi, ayrıca Valve'ın garanti konusunda yanlış yönlendiren sunumlar yaptığı, Steam kullanıcı sözleşmelerinde ve iade politikalarında doğru olmayan bilgiler yer aldığı ve yanlış yönlendirmelere yer verildiği de onaylandı.

Valve, dava açıldıktan bir sene sonra, 2015 yılında, iade politikasını değiştirmiş ve kullanıcılara belirli şartlar altında aldıkları oyunu iade edebilme imkanı vermişti. Fakat dava 2014 yılında açıldığı için Valve'ın böyle bir değişiklik yapmış olması mahkemenin kararını değiştirmedi.

Valve, Steam üzerinden elde ettiği gelir düşünülürse muhtemelen bu cezanın altından kalkmayı başaracak.