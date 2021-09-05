Vampire: The Masquerade Bloodhunt Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Vampire: The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri duyuruldu. Peki, Vampir temalı ücretsiz battle royale oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vampire: The Masquerade Bloodhunt Sistem Gereksinimleri Neler?

Sharkmob AB tarafından geliştirilen Vampire: The Masquerade Bloodhunt isimli video oyununun Steam sayfasındaki minimum ve önerilen sistem gereksinimleri güncellendi. Peki, sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Vampire: The Masquerade Bloodhunt Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-7400 / AMD Ryzen 1300X veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / Radeon RX 580 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: HDD

Güncellenen sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GTX 970 ya da Radeon RX 580 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında Aıntel i5-7400 veya AMD Ryzen 1300X isteniyor. Bunlara ek olarak minimum ayarlar için Windows 10 64-Bit işletim sistemi ve 8 GB RAM'in de gerekli olduğunu belirtelim.

Vampire: The Masquerade Bloodhunt Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X ya da daha iyisi

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 /Radeon RX Vega 64 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD tavsiye edilir

Yayıncılığını Sharkmob AB firmasının üstlendiği video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64 isteniyor. Bunlara ek olarak önerilen ayarlar için 16 GB RAM ve Windows 10 64-Bit işletim sistemi gerekiyor.

Vampir temalı battle royale deneyimi sunmayı hedefleyen Vampire: The Masquerade Bloodhunt, 7 Eylül 2021 tarihinde erken erişim sürecine girecek. Oyuncular söz konusu tarihte Steam üzerinden oyunu indirebilecek ve oynayabilecek.

Sharkmob AB tarafından geliştirilmekte olan video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vampir temalı yapıma ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.