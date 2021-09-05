Vampire: The Masquerade Bloodhunt Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Vampir temalı ücretsiz battle royale oyunu Vampire: The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri belli oldu. İşte sistem gereksinimlerine dair tüm detaylar!
Vampire: The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri duyuruldu. Peki, Vampir temalı ücretsiz battle royale oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.
Vampire: The Masquerade Bloodhunt Sistem Gereksinimleri Neler?
Sharkmob AB tarafından geliştirilen Vampire: The Masquerade Bloodhunt isimli video oyununun Steam sayfasındaki minimum ve önerilen sistem gereksinimleri güncellendi. Peki, sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?
Vampire: The Masquerade Bloodhunt Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-7400 / AMD Ryzen 1300X veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / Radeon RX 580 ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: HDD
EA Ücretsiz Battlefield 1 İçerikleri Dağıtıyor
Geçtiğimiz aylarda Battlefield 1, Amazon Prime Gaming servisi üzerinden ücretsiz olarak sunulmuştu. Sınırlı süreliğine sunulan bu fırsat ile oyuncular, oyunu kütüphanelerine eklemiş ve Birinci Dünya Savaşı döneminin karanlıkta kalan hikayelerini deneyimleme fırsatı bulmuşlardı.
Güncellenen sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GTX 970 ya da Radeon RX 580 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında Aıntel i5-7400 veya AMD Ryzen 1300X isteniyor. Bunlara ek olarak minimum ayarlar için Windows 10 64-Bit işletim sistemi ve 8 GB RAM'in de gerekli olduğunu belirtelim.
Vampire: The Masquerade Bloodhunt Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X ya da daha iyisi
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 /Radeon RX Vega 64 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD tavsiye edilir
Yayıncılığını Sharkmob AB firmasının üstlendiği video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64 isteniyor. Bunlara ek olarak önerilen ayarlar için 16 GB RAM ve Windows 10 64-Bit işletim sistemi gerekiyor.
Vampir temalı battle royale deneyimi sunmayı hedefleyen Vampire: The Masquerade Bloodhunt, 7 Eylül 2021 tarihinde erken erişim sürecine girecek. Oyuncular söz konusu tarihte Steam üzerinden oyunu indirebilecek ve oynayabilecek.
Sharkmob AB tarafından geliştirilmekte olan video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vampir temalı yapıma ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR