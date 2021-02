Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2022'ye Kaldı: Geliştirici Değiştiriliyor!

Duyurulduğundan bu yana aksiliklerden başını alamayan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2022'ye kaldı. Üstüne üstlük, son yapılan açıklamaya göre geliştirici stüdyo açısından da değişikliğe gidilmiş. Oyuna dair yeni gelişmeleri bu haberimizde bulabilirsiniz.

Paradox Interactive ve Hardsuit Labs tarafından GDC 2019 sırasında duyurulmuş olan oyunda, yaşanan vampir terörü sırasında, karakterinizin varlığı Seattle şehrindeki kan ticareti için bir savaş başlatacak. Şehri kontrol eden yaratıklar ile sıkıntılı bir birlik kuracak ve güçlü vampir toplulukları arasında kanlı bir iç savaşın patlak vermesine neden olan ve gittikçe büyüyen komployu ortaya çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki oyun çıkabilirse.

Duyurulmasından bu yana oyunumuz, daha çok olumsuz gelişmeler ile gündeme gelmişti. Ertelemelerin, bazı önemli isimlerin projeden ayrılmasının ve bazılarının da kovulmasının ardından, son olarak bir erteleme haberiyle daha karşılaşmış ve bu yıla ertelenmişti. Ancak ne yazık ki Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, bu yıla da yetişmeyecek.

Dahası ise Hardsuit Labs de artık geliştirici stüdyo konumunda bulunmuyor. Zaten oyunun Steam sayfasındaki ilgili kısmında TBC (Onaylanacak) yazdığını görebiliyoruz. Paradox Interactive, yaptığı açıklama ile oyunun 2022 yılında çıkacağını belirtirken, projenin kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni bir geliştirici stüdyo ile anlaşıldığını sözlerine ekledi. Ne var ki, bu yeni stüdyonun adı henüz söylenmiyor. Sadece oyunun hak ettiği kalite ile karşımıza çıkabilmesi için doğru kararın alındığı yönünde bir açıklama var. Bunun yanı sıra, Hardsuit Labs stüdyosuna da teşekkür edilmeden geçilmemiş. Oyunun temellerini atmakta çıkarttıkları işe övgüler yağdırılırken, oyuncular olarak bizim de verilen çabayı takdir edeceğimiz umut edilmiş.

Son olarak, her ne kadar şu an oyun Steam ve Epic Games Store üzerinde ön-siparişe açık olsa da oyunu satın alabilmek mümkün olmuyor. Muhtemelen yakın bir zaman içerisinde ön-siparişten kalkacaktır veya bu şekilde bırakılacak da olabilir. Umarız halihazırdaki fiyatında herhangi bir değişme yaşanmaz ve uygun fiyattan oyuna sahip olabiliriz. Malumunuz her daim böyle fırsat ele geçmiyor.

Bakalım Paradox Interactive Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için hangi stüdyo ile anlaştı? Beklentimiz, merak edilen detayların yakın bir zaman içerisinde paylaşılması ama elbette gidişatın nasıl olduğunu bilemediğimiz için bir süre beklememiz de gerekebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.