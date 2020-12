Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Zamanı Netleşiyor

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen devam oyunundan bir süredir haber alamıyorduk. Son olarak 2021 yılına sarktığını öğrendiğimiz Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış zamanı yavaş yavaş netleşiyor gibi. Ancak epey bir süre beklememiz gerekebilir. Detaylar haberimizde.

White Wolf Publishing şirketinin masaüstü oyunu Vampire: The Masquerade’e dayandırılan ve 2004 yılında çıkan Vampire: The Masquerade - Bloodlines için doğrudan bir devam niteliğindeki Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, GDC 2019 sırasında duyurulmuştu.

Vampir teröründe, karakterinizin varlığı Seattle şehrindeki kan ticareti için bir savaş başlatıyor. Şehri kontrol eden yaratıklar ile sıkıntılı bir birlik kuracak ve güçlü vampir toplulukları arasında kanlı bir iç savaşın patlak vermesine neden olan ve gittikçe büyüyen komployu ortaya çıkartmaya çalışacağız.

Hardsuit Labs tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından da yayınlanacak olan devam oyunu için bu yılın Mart ayı hedefleniyordu. Ne var ki sonradan iki defa erteleme kararının alındığı Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 2021 yılına sarkmıştı. Şu an için yeni bir resmi çıkış tarihi verilemiyor olsa da, muhtemel çıkış zamanına yönelik bir ipucu verilmiş olabilir.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yakın bir zaman önce İsveçli finansal yayın kuruluşu Placera, Paradox Interactive Üst Yöneticisi Ebba Ljungerud ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportaj sırasında da devam oyununun muhtemel çıkış tarihi sorulmuş. Ljungerud, bu soruya “Yılın ilk yarısında satışa sunulacağını sanmıyorum, ama göreceğiz.” cevabını vermiş.

Oyun için alınan ertelenme kararlarının ardından, geliştirici stüdyo cephesin birbiri ardına talihsiz olaylar yaşanmış ve Senaryo Yazarı Chris Avellone, Baş Hikaye Tasarımcısı Brian Mitsoda ve Yaratıcı Yönetmen Ka’ai Cluney kovulmuşlardı. Ekim ayında ise Kıdemli Hikaye Tasarımcısı Cara Ellison da projeden ayrılmıştı.

Placera sitesinde yer alan makaleye göre oyunun gecikmesinin nedenleri olarak birçok farklı şeye işaret edilmiş. Bunların başında elbette personel ayrılıkları gelirken, COVID-19 salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçişin getirdiği bir takım dezavantajlar ve mevcut nesil konsollara ek olarak PlayStation 5 ile Xbox Series versiyonlarının da geliştiriliyor olması, diğer iki önemli neden olarak gösteriliyor.