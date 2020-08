Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Yeniden Ertelendi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ne yazık ki bu sene çıkamayacak. Üzücü haber bugün geldi. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bir kez daha ertelendi.

Paradox Interactive ve Hardsuit Labs, yeni oyunu GDC 2019 sırasında duyurmuşlardı. Çıkış zamanı olarak da bu yılın Mart ayında bizlerle buluşturmayı hedefliyorlardı. Ne var ki, geliştirilme sürecinin hedeflenen zamana kadar tamamlanamayacağı önceden tespit edilince, 2021 yılına sarkmadan çıkışını gerçekleştirecek şekilde erteleme kararının alındığını öğrenmiştik. Ancak artık bu yıl içerisindeki çıkışı hayal oldu. Paradox Interactive ve Hardsuit Labs, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oyununun 2021 öncesinde çıkamayacağını duyurdular.

Yayınlanan bildiride, "Hedefimiz sizi World of Darkness içinde yeniden hayal edilmiş Seattle içine çekmek ve orijinal Bloodlines oyununa yaraşır bir devam oyunu sunabilmek için, her daim olabilecek en iyi oyunu sunmaktı. Kendimiz için belirlediğimiz kalite çıtası ve amaçlarımız sebebiyle, daha fazla zamana ihtiyacımız olduğu için zor bir karar verdik." sözlerine yer verilmiş.

Bunun umursamazca alınmış bir karar veya düşündükleri ilk seçenek olmadığını da söylüyorlar iken, hem çıkış zamanı hem de diğer organizasyon değişiklikleri hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin paylaşılacağını da belirtiyorlar.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN