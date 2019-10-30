Vampyr, Switch için Çıkışını Gerçekleştirdi, Yeni Fragman Yayında

Life is Strange ve Life is Strange 2 oyunlarıyla tanıdığımız DONTNOD Entertainment stüdyosunun başarılı oyunu Vampyr için sıradaki durak, Switch konsolu oldu. Kısa bir süre önce bu konsolun kullanıcıları ile buluşan oyun için etkileyici bir çıkış fragmanı gerçekleştirdi.

Vampyr oyunun Nintendo konsoluna çıkan versiyonu Saber Interactive tarafından uyarlandı. Hikayede Dr. Jonathan Reid rolündeyiz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında evine dönen Reid, Londra şehrini bıraktığı gibi bulamıyor ne yazık ki. Esrarengiz bir dehşetin kol gezdiği şehrin halkı İspanyol gribinden dolayı sefil olmuş bir haldedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi karakterimiz Dr. Jonathan Reid’in günün birinde bir vampir tarafından ısırılması, her şeyin çok daha kötüye gitmesine neden oluyor.

Bu noktada tercih tamamıyla size kalıyor. İster doktorluk mesleğinizi yapmaya devam edebilir, isterseniz de hayatını kurtarmanızın gerektiği bireyler ile beslenebilirsiniz. Şehir halkının kanını içmek yeteneklerinizi hızlıca güçlendiriyor ama bunu yapmanın korkunç sonuçları da olacak. Bu sonuçların üstesinden nasıl gelineceği ise size kalmış.

Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!