Vampyr ve Call of Cthulhu da Switch için Uyarlanıyor

Bu sene, Switch ve sahipleri açısından güzel bir sene olacak çünkü kaliteli yapımlar bu konsol için geliştirilmeye devam ediliyor. Yakın bir zamanda Mortal Kombat 11, Sniper Elite V2 Remastered ve Sniper Elite 3 Ultimate Edition Switch için satışa sunulacak. Bir güzel haber de Focus Home Entertainment tarafından geldi. Vampyr ve Call of Cthulhu, bu yıl içerisinde Nintendo konsoluna gelecek.

Vampyr oyununun Switch platformuna geleceğini aslında geçtiğimiz senenin son çeyreğinde öğrenmiştik. Mali rapor yayınlayan Focus Home Interactive, yayıncısı olduğu Vampyr oyununun lisansından sonuna kadar istifade etmeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda da oyunun PlayStation 4, PC ve Xbox One sonrasında Switch kullanıcılarıyla da buluşacağını açıklamıştı. Ne var ki çıkış için tam bir tarih verilmemişti. Hoş, şimdi de verilmiş değil ama bu yılın ilerleyen zamanlarında Call of Cthulhu ile Nintendo konsolu için satışa sunulacağı onaylandı.

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilmiş ve geçtiğimiz yılının Haziran ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Vampyr, Jonathan E. Reid isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Londra şehrinde doktorluk yapmakta olan Reid'in hayatı, günün birinde bir vampir tarafından ısırılmasıyla allak bullak oluyor ve olaylar da buna bağlı olarak gelişmeye başlıyor.

Call of Cthulhu ise Cyanide stüdyosu tarafından geliştirilmişti. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde çıkmış olan oyunda, savaş gazisi ve araştırmacı Edward Pierce karakterinin korku dolu hikayesine ortak oluyoruz. Boston şehrinde geçen oyunda, Darkwater bölgesinde yaşanan Sarah Hawkins ve ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyoruz.

Her iki oyun da Switch konsoluna Saber Interactive tarafından taşınacak. Daha önceden Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection ve Quake Champions projelerinde yardımcı stüdyo konumundayken, NBA Playgrounds oyununun da geliştiricisi olmuştu. Haliyle oyun uyarlamadan çok daha fazlasını yapabiliyorlar.

Muhtemelen sıradaki Nintendo Direct programı sırasında her iki oyunun da Switch konsoluna geliş tarihleri duyurulacaktır. Gelişmeler için bizi takipte kalın.