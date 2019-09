Vampyr ve Call of Cthulhu'nun Switch Tarihleri Duyuruldu

Nisan ayında bizlere sevindirici bir haber veren Focus Home Entertainment, Vampyr ve Call of Cthulhu oyunlarının Switch uyarlamaları için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Ancak uzun zamandır her iki oyunun da uyarlamalarından yeni bir haber gelmemişti. Neyse ki herhangi bir aksilik yok. Son Nintendo Direct programında, Vampyr ve Call of Cthulhu oyunlarının Switch konsoluna çıkış tarihleri duyuruldu.

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Vampyr, 1918 yılının Londra şehrinde geçiyor. Konuya Dr. Jonathan Reid rolündeyiz. İspanyol gribinden kırılmakta olan şehirde hastaları iyileştirmek için elinden geleni ardına koymayan Reid'in bir vampir tarafından ısırılmasıyla her şey karışıyor. Yeni dönüşmüş vampir doktor olduğumuz için bir yandan vatandaşları tedavi etmenin bir yolunu bulmak için çabalarken, diğer yandan da vampir olarak iyileştirmenin sözünü verdiğimiz hastaların kanıyla besleneceğiz.

Senaryo boyunca vampir avcıları ve doğaüstü yaratıklar dahil birçok düşman türüyle mücadele etmek zorunda kalacağız. Stüdyonun önceki oyunlarında olduğu gibi yine seçimler işin içine gireceği için yapacağımız tercihler Londra şehrini ya kurtaracak ya da büyük bir felakete sürükleyecek.

29 Ekim 2019 tarihinde Switch konsoluna gelecek olan oyun için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Call of Cthulhu ise Cyanide Studio tarafından geliştirilmişti. Savaş gazisi ve araştırmacı olan Edward Pierce rolüne büründüğümüz oyun Boston şehrinde geçiyordu. Sarah Hawkins ve ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek için Darkwater bölgesinde yol alıyoruz. Ancak işimiz o kadar da kolay olmayacak; çünkü bizi akıl almaz olayların yaşandığı korku dolu bir macera bekliyor.

8 Ekim 2019 tarihinde Switch konsoluna gelecek olan Call of Cthulhu'nun yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.