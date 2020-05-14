Van'da Koronavirüse Karşı Yapay Zekalı Akıllı Maske

Koronavirüs sonrasında kıymetlenen maskelere Van'daki bir Teknokent firmasından yenisi eklendi. Yapay zeka ile geliştirilen akıllı maskenin gözlük, gaz filtresi, ateş ölçer, ortam bakteri tespit edebilen akıllı sensör gibi bazı özellikleri bulunuyor.

Van Teknokent içinde yer alan teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge birimi tarafından yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske normal standart N95 filtrelerle değiştirilebilir şekilde tasarlandı. Modüler bir yapıyla tasarlanan ve üç parçadan oluşan akıllı maskenin insan yüzünü kapatarak koruma sağladığı aktarıldı ve yüksek risk taşıyan alanlarda güvenle kullanılabilecek.

Yapay zekalı akıllı maskeyle ilgili açıklamalarda bulunan Teklink A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çalış patent için başvuruda bulunduklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Başta Koronavirüs salgını olmak üzere buna benzer yüksek riskli acil durumlarda kullanılmak üzere Ar-Ge birimimizce yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz koruyucu akıllı maske ( N95 maske, gözlük, gaz filtresi, ateş ölçer, ortam bakteri tespit edebilen akıllı sensörler, yapay zeka yazılımı) üretmeyi başardık."

Koruyucu dijital maske N95 maske, gözlük, ateş ölçer, gaz filtresi, ağız ve ortam bakterileri tespit edecek sensörleriyle birlikte geliyor ve aynı zamanda N95 maske kısmı gerek duyulduğu zaman atıp yeni bir N95 maske ile değiştirilebiliyor. Koruyucu dijital maske alt kısmında bulunan bakteri tespit filtresi ve gaz tespit filtresi ile de, ağız ve ortamda bulunan bakterilerin tespitini yapabiliyor.