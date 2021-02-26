Van Gogh'un 100 Yıldır Saklanan Tablosu Rekor Fiyata Satılacak

Van Gogh'un 100 yıldır saklanan tablosu önümüzdek ay satışa çıkıyor. “Scène de rue à Montmartre” isimli tabloda Paris'in Montmartre bölgesini ele alan sanatçı Vincent van Gogh, bu tabloda ilk defa alışılmışın dışında renkler kullandığı için merak uyandırıyor.

Hollandalı empresyonist sanatçı Vincent van Gogh'un yıllar sonra ortaya çıkan bir tablosu, önümüzdeki ay ilk kez halka açılacak.

Van Gogh'un 100 yıldır saklanan tablosu

Sotheby's müzayede evi, Paris'in Montmartre semtinde bir sokak sahnesi içeren eserin 1887'de boyandığını söylüyor. Tablonun yıllardır gösterilmemesinin sebebi ise 100 yıldan fazla süredir bir aile koleksiyonuna ait olmasıydı.

25 Mart'ta Fransa'nın başkentinde yapılması planlanan müzayede öncesinde Amsterdam, Hong Kong ve Paris'te sergilenecek bu tablo, onlarca sanatsevere canlı olarak gösterilmiş olacak.

Sotheby's, resmin değerini beş ila sekiz milyon euro arasında tahmin ediyor. Sahibinin kimliği ise henüz açıklanmadı. Sotheby's, tablonun daha önce yedi katalogda yayınlandığını, ancak hiç sergilenmediğini söyledi.

Sotheby's'de empresyonist ve modern sanat kıdemli yönetici Etienne Hellman, "Vincent van Gogh'un kariyeri için önemli bir resim çünkü kardeşi Theo ile Paris'te yaşadığı döneme ait" dedi. Sotheby's müzayede görevlisi Hellman, "Bundan önce resimleri çok daha karanlık. Paris'te rengi keşfediyor" ifadelerini kullandı.

“Montmartre'de Sokak Manzarası” isimli tabloda bir yel değirmeni, parlak bir gökyüzünün altındaki sokaktan görülen bir adam, bir kadın ve etrafı saran ahşap parmaklıkların önünde yürüyen küçük bir kız yer alıyor.

Mirabaud Mercier müzayedecisi Claudia Mercier ise açıklamasında, “Çok önemli bir resim çünkü van Gogh'un eserlerinin çok çok azı özel kişilere ait. O dönemden itibaren çoğu müzelerde saklanıyor" ifadelerini kullandı.

Van Gogh 1886'da Paris'e taşındı ve bir süre Montmartre bölgesinde yaşadı. 1888'de başkentten ayrıldı ve 1890'da ölümüne kadar yaşadığı güney Fransa'ya gitti.

Çığlık tablosunun altındaki mesaj

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Edvard Munch'ın "Çığlık" adlı tablosunun sol üst köşesine kurşun kalemle yazılmış ifadenin kim tarafından yazıldığı tespit edildi. Norveç Ulusal Müzesi'nden gelen yeni bir analiz, gizemli ifadenin Munch'a ait olduğunu söylüyor. "The Scream" tablosunun bilinen versiyonu, sanatçı tarafından boyanmış dört tablodan biriydi, ancak bu türden bir el yazısına sahip olan tek versiyon.