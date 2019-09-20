Van Gogh Çizimleri Yeniden Gün Yüzüne Çıkacak

Dünyanın en büyük ressamlarından bir tanesi olarak kabul edilen Van Gogh yaptığı çizimlerle önemli başarılar elde etti. Onun bazı resimlerinin günümüze ulaşması ve başarısını devam ettirmesi için yapay zekadan yararlanılacak.

Hollanda’nın Delft Teknik Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Evrişimli Sinirsel Ağ Convolutional Neural Network - CNN yöntemini geliştirdiler. Bu yöntem sayesinde eski eserlerin neredeyse tamamı Pixel Pixel yeniden canlandırılabiliyor.

Van Gogh çizimleri bir ilk olacak

Sanat eserleri yarım kalmış çizimlerden oluşturulduğu için ne yazık ki müzeye yerleştirilemiyor. Bu nedenle de böyle eserlerin; ya tamamlanması ya da ortadan tamamen kaldırılması gerekiyor. Uzmanlar birinci maddeyi uygulamanın daha uygun bir yöntem olduğuna karar verdiler.

Üretilen bu yeni model, çoklu çözünürlük yöntemiyle resim analizini ve CNN tekniğiyle çizimlerin önceki hâllerini ortaya çıkarmayı başarıyor. CNN yöntemini Van Gogh’un çizimlerinde uygulayan araştırmacılar, önemli bir başarı elde ettiler. Bu yöntem sayesinde hem çizimlerin orijinal hali korunmuş oluyor, hem de restorasyon daha efektif hale geliyor.

İnsan beynindeki belirli verileri analiz ederek yerine getiren biyolojik sinir ağlarından ilham alan bu yeni yöntem sayesinde, gerçeğe en yakın sonuçlar elde edilebilecek. Restorasyonlar ile ilgili en çok sorun yaşanan konu, büyük oranda gerçeğe yakınlık ile ilgili oluyor. Peki sizce bu yeni restorasyon yöntemi tarihi eserlerin korunmasında önemli bir rol oynayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.