Van Gogh Portresinin Gerçekliği Kanıtlandı

Sahte olduğu iddia edilen Van Gogh otoportresinin gerçek olduğu uzmanlar tarafından gerçekleştirilen 5 yıllık bir çalışma sonucunda doğrulandı.

Norveç Ulusal Müzesi'ne ait olan, Ağustos 1889'da Saint-Rémy-de-Provence yakınlarındaki akıl hastanesinde çizilen eser, incelenmek üzere alındığı Amsterdam’daki Van Gogh müzesinde sergilenmeye devam edecek.

Amsterdam müzesinin kıdemli araştırmacısı Louis van Tilborgh'a göre, otoportre “Van Gogh'un psikozdan muzdarip olduğu bilinen tek eser”. Bu eserde, Van Gogh kendisini sıska yüzlü ve bitkin bir ifadeyle resmetmiş. Yüzünün kısmen göründüğü eserde Van Gogh, kaçak bakışlar ve gözlerinde sırlı bir ifade belirtmiş. Sanatçı, otoportresinde sarkık omuzlarla zayıf ve savunmasız görünüyor. Van Tilborgh, ürkek, yan bakışın “depresyon ve psikozdan muzdarip hastalarda sıklıkla bulunduğunu” söylüyor.

Halka Açılan İlk Otoportre

Norveç Ulusal Müzesi 1910'da tabloyu satın aldığında otoportre, halka açık bir koleksiyona giren ilk Van Gogh otoportresi olma özelliğine sahip oldu. Ancak 1970’lerde tabloda yer alan zayıf uygulamalar ve rahatsız edici yüz ifadesi nedeniyle, otoportre ile ilgili sorgulamalar başladı.

2003'te Norveçli konservatör Johannes Rød, tablonun sahte olabileceği iddiasını ortaya attı. Van Gogh’un diğer 35 otoportresinden farklı olarak, onu rahatsız bir ruh halinde tasvir eden tablo, araştırma için Amsterdam’a gönderildi.