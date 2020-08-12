Van Gölü Canavarı Görüntülendi İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

Van Gölü canavarı görüntülendi iddiası ortalığı bir anda karıştırdı. Van Gölü canavar var mı? Van Gölü canavarı iddiaları yeniden ortaya çıktı. İşte Van Gölü canavarı görüntülendi iddiası hakkında detaylar.

Birgün.net'in aktardığı habere göre, Züleyha Sona isimli vatandaş Van Gölü’nde hızlı hareket eden sırtı zikzaklı bir cismi görüntüledi. Züleyha Sona tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda dedi. Biz cep telefonuyla kaydetmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

Daha önce annemler bize Van Gölü canavarından bahsediyordu. Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi, ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum."