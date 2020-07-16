Van'da Keşif Uçağı Düştü! Bakan Soylu Açıklama Yaptı: 7 Şehit

Van'da keşif uçağı düştü. Van’dan keşif için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait uçak görevden dönerken Artos dağına çarptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Uçakta bulunan 7 kişinin şehit olduğu duyuruldu.

Van'da Uçak Düştü!

Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

- Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari’de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalkmıştır.

- İçerisinde 2’si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti.

- Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını, 2’si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdi.

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