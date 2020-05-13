Vali Açıkladı: Bu İlde Vaka Sayısı Yükseldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki vaka artışı ile ilgili açıklama yaptı.

Van'da Vaka Sayısı Neden Yükseldi?

Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Pandemi ile ilgili ilk İran'da vaka tespit edilince tüm Türkiye'nin bizimde endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık.

Bununla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bizim vakaların büyük bir kısmı İstanbul'dan buraya gelen ve ilk vakamızda İstanbul'da bir düğüne giden bir amcamızdı. 7 kişi gitmişlerdi ilk pozitif vaka onlarda çıktı. O amcamızda vefat etti Allah rahmet eylesin.

Muradiye'de bir vatandaşımızın 400 kişiyle teması vardı ve onları izole ettik. Birçok muhtarımız da duyarlı davranarak ekiplere yardımcı oldu. Doğanlar köyü muhtarımız içinde yeğeninin bulunduğu araçta pozitif bir vakanın olduğunu bizlere bildirdi.

O araç durdurulmasaydı o pozitif vaka aileleriyle buluşacaktı. Belki de her biri bir Ortanca gibi yüzlerce kişiye bu hastalığı bulaştıracaktı. Şu an hastanemizde yatan 120 civarında hastamız var. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Vaka sayımızda 390 oldu"

Türkiye'de Son Durum Ne?

12 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 141.475 oldu. Toplam can kaybı ise 3.894'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.045, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98.889 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 576 olduğu duyuruldu.